Sekretne spotkanie ws. rozmów pokojowych z Rosją

O spotkaniu informuje Bloomberg. Utajnione rozmowy doradców ds. bezpieczeństwa narodowego odbyło się 16 grudnia w Arabii Saudyjskiej. "Nastąpiło ono po szerszych, podanych do publicznej wiadomości spotkaniach, których celem było przeciwstawienie się podejmowanym przez Moskwę próbom podziału i przedstawiania Ukrainy i jej sojuszników jako niechętnych do negocjowania zakończenia wojny" – czytamy.

"Zachowanie tajemnicy służyło zapewnieniu, że kraje uczestniczące czuły się bardziej komfortowo w swojej obecności. Uczestnicy wyjaśnili, że mniejszy format pozwolił na bardziej swobodną i szczerą dyskusję na temat tzw. formuły pokojowej, planów kontynuacji tego procesu oraz zasad potencjalnego przyszłych rozmów z Rosją" – podał Bloomberg.

Rozmów pokojowych na razie nie będzie

Co istotne, ani to spotkanie, ani wcześniejsze konsultacje, nie przyniosły widocznych postępów. Źródła zaznajomione ze szczegółami twierdzą, że Ukraina i jej partnerzy z G7 w dalszym ciągu sprzeciwiają się wezwaniom Globalnego Południa do bezpośredniego wejścia na ścieżkę rozmów z Moskwą.

Podczas gdy wyżsi rangą urzędnicy z Indii, Arabii Saudyjskiej i Turcji dołączyli do grudniowego spotkania w Rijadzie, inne duże kraje Globalnego Południa, które uczestniczyły w niektórych poprzednich ważnych sesjach – w tym Chiny, Brazylia i Zjednoczone Emiraty Arabskie – nie wysłały swoich przedstawicieli.

Kijów i jego partnerzy z G7 potwierdzili swoje stanowisko, że sprawiedliwy pokój musi szanować integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Kraje te podkreślają że cele prezydenta Rosji Władimira Putina nie uległy zmianie, nie wykazuje on żadnych oznak poważnej chęci zaangażowania się w konstruktywne negocjacje i nie respektuje wcześniejszych porozumień.

Sojusznicy Ukrainy przesłali jasny sygnał, że będą nadal wspierać Ukrainę, a UE i USA wyraziły pewność, że pakiety wsparcia zostaną zatwierdzone.

Ukraina i jej partnerzy zaplanowali kolejne spotkanie powiększonej grupy doradców w Szwajcarii na przyszły tydzień, w przededniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, i zaprosili do udziału ponad 100 krajów. Poprzednie spotkania odbyły się w zeszłym roku w Kopenhadze, Dżuddzie i na Malcie.

Czytaj też:

Szwecja wyśle żołnierzy do kraju NATO. "Może wybuchnąć wojna"Czytaj też:

Scholz ponagla kraje UE. Chodzi o pieniądze dla Ukrainy