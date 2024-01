Jego zdjęcie z papieżem poruszyło świat. Nie żyje Vinicio Riva

Vinicio Riva, Włoch cierpiący na rzadką chorobę, którego poruszające spotkanie z papieżem Franciszkiem po audiencji generalnej w Watykanie w 2013 r. zostało uwiecznione na zdjęciu, zmarł w szpitalu w Vicenzy we Włoszech 10 stycznia w wieku 58 lat.

Zdjęcie papieża Franciszka przytulającego Rivę, który cierpiał na nerwiakowłókniakowatość typu 1, chorobę genetyczną mogącą powodować zmiany skórne, obiegło cały świat.

Spotkanie z papieżem

Do spotkania papieża z chorym mężczyzną doszło po audiencji generalnej 6 listopada 2013 r. – w roku, w którym kardynał Bergoglio został wybrany na następcę św. Piotra. Papież objął Rivę, witając pielgrzymów na Placu Świętego Piotra, w żywym geście miłości do osób cierpiących na tego typu schorzenia. Franciszek zatrzymał się na kilka minut, aby wziąć Rivę w ramiona. Chwilę później ujął go za twarz i udzielił błogosławieństwa.

Jak stwierdził później Riva, niespodziewany gest Ojca Świętego całkowicie odmienił jego życie i pomógł mu lepiej radzić sobie z bólem wywołanym zmianami chorobowymi na całym ciele. Po spotkaniu z papieżem Riva powiedział, że odłożył na bok "wszystkie smutki”.

Według ekspertów neurofibromatoza (nerwiakowłókniakowatość) powoduje silny ból i może powodować zaburzenia widzenia, trudności w uczeniu się, a nawet raka. Leczenie tej choroby jest bardzo skomplikowane. Jest chorobą genetyczną i niezakaźną. Osoby na nią cierpiące często spotykają się z dyskryminacją ze względu na swój wygląd.

W wywiadzie dla włoskiego magazynu Panorama Riva powiedział, że kiedy spotkał papieża Franciszka, ten pocałował go w rękę.

– Potem zbliżył się do mnie i mocno mnie przytulił; pocałował mnie w policzek. Moja głowa była na jego piersi, a jego ramiona mnie powitały. Uściskał mnie mocno, mocno – dodał mężczyzna.

Czytaj też:

Franciszek wzywa do zakazu surogacji. Wywołał gorącą dyskusjęCzytaj też:

Papież udzielił audiencji stowarzyszeniu ds. dialogu między marksistami i chrześcijaństwem