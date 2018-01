Frexit byłby możliwy. Zaskakujące słowa Macrona o wyjściu Francji z UE

Gdyby we Francji doszło do referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, to kraj opuściłby Wspólnotę – powiedział w rozmowie z BBC francuski prezydent Emmanuel Macron.

Polityk stwierdził, że gdyby pytanie o wyjście z UE zadano w referendum Francuzom, to rezultat głosowania byłby podobny jak w Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem Londyn podjął duże ryzyko, formułując pytanie o dalsze członkostwo w UE na zasadzie "tak" lub "nie". Stwierdził też, że Brytyjczyków nie zapytano, jak poprawić sytuację. Prezydent Francji przyznał wprost, że prawdopodobnie też przegrałby referendum w sprawie członkostwa jego kraju w Unii. – Walczyłbym bardzo ciężko, aby wygrać – oświadczył Macron w wywiadzie dla BBC.