"Nieudany projekt". Kard. Müller mocno o "Fiducia supplicans"

Podczas swojego niedawnego występu w programie "The World Over" były Prefekt Dykasterii Nauki Wiary pochwalił afrykańskich biskupów za skorygowanie błędów "Fiducia supplicans".

Afryka broni wiary

Kardynał Müller powiedział, że obecnie "kościoły afrykańskie, kościoły katolickie, są liderami w naprawianiu nieudanego dokumentu” jakim jest "Fiducia supplicans". Podkreślił, że "to bardzo ważny moment w historii Kościoła, w którym Afrykanie wkraczają na nasze miejsce i przejmują przywództwo w Kościele katolickim. I bardzo dobrze, że to robią".

Niemiecki kardynał stwierdził ponadto, że "Fiducia supplicans" należy "napisać na nowo w jasnym, katolickim rozumieniu teologicznym”. – Uważam, że cały ten dokument to nieudany projekt – oznajmił.

Według kard. Müllera zamierzenie deklaracji, aby uwzględnić "osoby marginalizowane”, było dobre, ale powzięte do realizacji tego celu "metody nie są najlepsze”.

– Jezus dał nam [pouczenie – przyp. red.], jak zwracać się do tych ludzi: głosząc im Ewangelię, aby ich przyprowadzić na drogę Jezusa Chrystusa i do pokuty za grzechy, a także aby słuchali Ewangelii i przystępowali do sakramentów świętych – wskazał kardynał.

– Jezus oddał za nas swoje życie. Krzyż Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie to są drogi naszego zbawienia, a nie tylko dobra wola dla wszystkich, tak jak twierdzą masoni, którzy mówią o braterstwie wszystkich bez zobowiązań, bez nawrócenia, bez zmiany swojego życia i naśladowania Jezusa Chrystusa – kontynuował.

Kardynał przypomniał, że w małżeństwie to sam Bóg pobłogosławił męża i żonę, a kapłani, jako przedstawiciele Chrystusa, Głowy Kościoła, "muszą Go naśladować i nie wprowadzać zamieszania u wszystkich na świecie". Müller ubolewa, że z powodu "Fiducia supplicans" Kościół jest "bardziej podzielony niż kiedykolwiek wcześniej”.

