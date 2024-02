Trump odpowiada Putinowi. "To komplement"

Prezydent Rosji Władimir Putin, pytany o listopadowe wybory prezydenckie w USA powiedział, że wolałby prezydenturę Joe Bidena niż Donalda Trumpa. Jak stwierdził, Biden to osoba bardziej doświadczona i przewidywalna. Dotychczas krytycy Trumpa przekonywali, że to na jego wygraną liczy Putin, wskazując na rzekomą prorosyjskość biznesmena.

Słowa Putina skomentował już sam Trump. – Właściwie rosyjski prezydent Putin właśnie powiedział mi wielki komplement. Powiedział tylko, że wolałby, aby prezydentem był Joe Biden, a nie Trump. To komplement – stwierdził na wiecu w Karolinie Południowej.

Polityk podkreślił, że "dobrze się dogaduje" z Putinem i gdy tylko wygra wybory, to natychmiast zakończy wojnę między Rosją a Putinem.

Putin o Bidenie: Nie było nic dziwnego

Podczas wspomnianego wywiadu prezydent Rosji odniósł się również do spekulacji na temat stanu zdrowia prezydenta USA oraz jego zaawansowanego wieku. – Nie jestem lekarzem i nie uważam, że jest stosowne to komentować – stwierdził Putin. Powiedział, że kiedy ostatni raz spotkali się w 2021 r., nie zauważył niczego szczególnego. – Nawet wtedy ludzie mówili, że jest niekompetentny, ale ja nie widziałem niczego takiego – powiedział. – Tak, przeglądał swoje papiery, ale szczerze mówiąc, ja robiłem to samo. Więc nie było w tym nic dziwnego – stwierdził prezydent Rosji.

Władimir Putin zadeklarował, że Rosja będzie współpracować z każdym, kto "zdobędzie zaufanie amerykańskiego społeczeństwa" i wygra wybory.

Ostra wypowiedź Bidena: Żaden prezydent USA w historii tego nie zrobił

Z kolei prezydent USA Joe Biden kolejny raz skrytykował Donalda Trumpa za słowa dotyczące Rosji oraz NATO. – Trump zaprosił Putina do inwazji na niektórych naszych sojuszników, sojuszników z NATO. Powiedział, że jeśli sojusznik nie wyda wystarczającej ilości pieniędzy na obronę, zachęci Rosję, by zacytowała: „zróbcie, co do cholery chcą” – powiedział Biden podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

– Czy możecie sobie wyobrazić byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który by tak powiedział? Cały świat to usłyszał. Najgorsze jest to, że on tak myśli. Żaden inny prezydent w naszej historii nigdy nie pokłonił się rosyjskiemu dyktatorowi. Powiem to tak wyraźnie, jak potrafię, nigdy tego nie zrobię. Na litość Boską. To głupie. To wstyd. To jest niebezpieczne. To nieamerykańskie – powiedział Biden.

Prezydent stwierdził, że NATO zbudowane jest na fundamentalnych wartościach takich jak bezpieczeństwo i suwerenność narodowa, podczas gdy dla Trumpa "zasady nigdy nie mają znaczenia”.

– NATO to święte zobowiązanie. Donald Trump patrzy na to jak na ciężar. Kiedy patrzy na NATO, nie widzi sojuszu, który chroni Amerykę i świat – dodał amerykański przywódca.

