Nowy Jork: Transseksualny aktywista miał pogrzeb w katolickiej katedrze. Wierni w szoku

15 lutego w katedrze na Manhattanie odbył się pogrzeb Cecilii Gentili, aktywisty, który przyczynił się do dekryminalizacji prostytucji w Nowym Jorku, lobbował za dodaniem "tożsamości płciowej” jako kategorii praw człowieka do stanowych przepisów i był współorganizatorem zbiórek pieniędzy na rzecz osób transpłciowych.

Pogrzeb w katedrze

Jak donoszą media, organizatorzy uroczystości nie ujawnili proboszczowi katedry, że Gentili, który zmarł 6 lutego w wieku 52 lat, był biologicznym mężczyzną identyfikującym się jako kobieta.

– Trzymałam to w tajemnicy – powiedziała "The New York Times" Ceyenne Doroshow, organizatorka wydarzenia. Doroshow powiedziała, że przyjaciele Gentili poprosili, aby pogrzeb odbył się w kościele św. Patryka, ponieważ według nich aktywista "był ikoną".

Przez całą liturgię ksiądz Edward Dougherty odnosił się do Gentili'ego zaimkami żeńskimi i opisywał jako "naszą siostrę”. Dodatkowo podczas modlitw wiernych uczestniczka nabożeństwa modliła się o tzw. opiekę zdrowotną afirmującą płeć, a uczestnicy często nazywali Gentili "matką dziwek”.

Wykorzystana uroczystość

Nie jest jasne, czy pracownicy katedry byli świadomi, że Gentili to mężczyzna. Katedra św. Patryka przekazała wszystkie pytania od mediów do Archidiecezji Nowego Jorku, która nie odpowiedziała na prośby o komentarz.

We wcześniejsze wypowiedzi dla "The New York Times” rzecznik archidiecezji Joseph Zwilling stwierdził, że "pogrzeb jest jednym z uczynków miłosierdzia co do ciała”, które stanowią "wzorzec tego, jak powinniśmy traktować wszystkich innych, tak jakby byli Chrystusem w przebraniu". Poza komentarzami rzecznika archidiecezja nowojorska nie wydała od piątkowego wieczoru żadnego oficjalnego oświadczenia w sprawie nabożeństwa pogrzebowego w kościele św. Patryka.

Kilka mediów głównego nurtu określiło to wydarzenie jako znak zmiany nauczania Kościoła katolickiego – a przynajmniej tonu – na temat seksualności i antropologii człowieka.

Magazyn "Time" określił fakt, że w katolickiej katedrze odbył się nabożeństwo pogrzebowe transseksualnego aktywisty jako "niemały wyczyn”, natomiast dziennik "The New York Times” określił to nabożeństwo jako "ekscytujący spektakl".

Czytaj też:

Skandal w katedrze. Trumny okryte flagami LGBTCzytaj też:

"Dziecięca parada w odzieży erotycznej". Szokująca sytuacja w Hiszpanii