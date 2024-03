Media: Wielka Brytania naciskała na Scholza ws. Ukrainy

Olaf Scholz powtórzył, że sprzeciwia się dostawom na Ukrainę rakiet manewrujących Taurus, powołując się na obawy, że jego kraj może zostać wciągnięty w konflikt z Rosją.

– Jestem zszokowany, że niektórych to nie obchodzi, że nawet nie zatrzymują się i nie myślą, że może dojść do wciągnięcia nas w wojnę z powodu tego, co robimy – powiedział.

– To broń bardzo dalekiego zasięgu. Tego, co Brytyjczycy i Francuzi robią w celu kontrolowania lotu rakiet do celu, nie można zrobić w Niemczech. I każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z tym systemem, wie o tym – tłumaczył Scholz.

Brytyjskie naciski

Jak informuje Bloomberg, Wielka Brytania miała "dyskretnie naciskać" na Niemcy, by przekazały Ukrainie pociski dalekiego zasięgu Taurus.

"Rząd Wielkiej Brytanii dyskretnie wezwał Berlin do dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus" – czytamy.

Ukraina już w maju 2023 roku zwróciła się do Niemiec z prośbą o przekazanie tych rakiet. Pozwalają one razić cele oddalone o 500 km.

Bloomberg wskazuje, że Brytyjczycy w przeszłości już kilkukrotnie naciskali na Berlin w tej sprawie. Wielka Brytania proponowała ponoć, że dostarczy Ukrainie dodatkowe pociski Storm Shadow, a Niemcy uzupełnią wówczas braki w brytyjskich magazynach.

Scholz się wygadał?

Kanclerz Niemiec znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak w wywiadzie ujawnił, że niemieccy i brytyjscy żołnierze pomagają Ukrainie.

Brytyjskie media uznały, że komentarz Scholza zagraża brytyjskim żołnierzom i personelowi medycznemu. Tobias Ellwood, były przewodniczący Komisji Obrony Izby Gmin, stwierdził, że kanclerz dopuścił się "rażącego nadużycia informacji wywiadowczych". – Chce odwrócić uwagę od niechęci Niemiec do uzbrojenia Ukrainy we własny system rakietowy dalekiego zasięgu. Rosja bez wątpienia wykorzysta to – ocenia.

