Nie mówią całej prawdy o Kate? "To poważniejsze niż ktokolwiek przypuszcza"

Spekulacje na temat stanu zdrowia Kate Middleton mnożą się od połowy stycznia, kiedy Pałac Kensington poinformował, że księżna przeszła operację jamy brzusznej. W związku z zabiegiem spędziła w szpitalu dwa tygodnie. Obecnie, według informacji rodziny królewskiej, odbywa rekonwalescencję. Nie jest jasne, kiedy miałaby wrócić do pełnienia swoich obowiązków. Pierwotna wersja zakładała, że stanie się to dopiero po Wielkanocy.

Burza wokół zdjęcia Kate. "Zostało zmanipulowane"

Atmosfera wokół księżnej Walii dodatkowo podgrzało udostępnione w mediach społecznościowych zdjęcie. Z okazji Dnia Matki, który w Wielkiej Brytanii jest obchodzony 10 marca, na oficjalnym profilu książęcej pary pojawiło się zdjęcie uśmiechniętej Kate w towarzystwie trójki dzieci – Charlotte, George’a oraz Luisa.

Zamiast jednak uspokoić teorie spiskowe, narastające wokół księżnej, fotografia tylko je podsyciła. Największe światowe agencje wycofały bowiem zdjęcie z obiegu orzekając, że "zostało zmanipulowane przez źródło". W końcu głos zabrała Kate. Wyjaśniła, że to ona przerobiła zdjęcie i przeprosiła za zamieszanie. Nowe doniesienia w sprawie raczej nie uspokoją poddanych i nie utną plotek.

Problemy zdrowotne księżnej Kate poważniejsze niż sądzono?

"New York Post" dotarł bowiem do źródła zbliżonego do Pałacu. Wyraziło ono głębokie zaniepokojenie, sugerując, że problemy zdrowotne księżnej mogą być "poważniejsze, niż początkowo sądzono".

– Coś jest bardzo nie tak. To, że Kate nie mogła wziąć udziału w jednej sesji zdjęciowej, mówi mi, że to znacznie poważniejsza sytuacja, niż ktokolwiek przypuszcza – podkreślił informator portalu.

Jak twierdzi "New York Post", żona księcia Williama najprawdopodobniej dochodzi do zdrowia po tajemniczej operacji w Anmer Hall, XIX-wiecznej posiadłości w angielskiej wiosce Anmer, która od dawna stanowi azyl dla rodziny królewskiej. Kate i William otrzymali ją w prezencie ślubnym od królowej Elżbiety.

