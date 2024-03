Niemiecki biskup domaga się kanonizacji rodzimych męczenników

Dziennikarze agencji ACI Africa zapytali księdza Helmuta Molla, który przygotował biografie ponad 30 niemieckich męczenników z Afryki, jakie działania zostały podjęte, aby otworzyć ich procesy kanonizacyjne. Jak wskazał kapłan, inicjatywa w tej sprawie powinna wyjść od afrykańskich biskupów.

– Wasze Kościoły lokalne powinny zadbać o to, aby ci niemieccy męczennicy zostali wyniesieni do czci ołtarzy – odpowiedział Moll, wskazując na lokalnych ordynariuszy stolic biskupich i metropolitalnych, a także krajowych konferencji biskupów państw w Afryce, gdzie doszło do zamordowania księży.

Moll stwierdził, że punktem wyjścia jest przetłumaczenie na języki afrykańskie biografii Niemców, którzy zapłacili najwyższą cenę za ewangelizację na tym kontynencie.

– Proszę przetłumaczyć biografie afrykańskich męczenników na swój język narodowy! – nalegał podczas wywiadu z 7 marca, kilka dni po upublicznieniu listy niemieckich męczenników zabitych w Afryce. Powiedział, że obecnie te biografie "są tłumaczone na język arabski, ale są trudności z drukiem”.

Moll, historyk mający wcześniejsze doświadczenie w watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary oraz watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacji, zaczął opracowywać biografie niemieckich misjonarzy na prośbę biskupów katolickich w Niemczech.

Podobno inspiracją do napisania tych biografii był list apostolski papieża Jana Pawła II z listopada 1994 r. w sprawie przygotowań do Jubileuszu Roku 2000. W liście Jan Paweł II stwierdził: "U schyłku drugiego tysiąclecia Kościół na nowo stał się Kościołem męczenników. W naszym stuleciu powrócili męczennicy, często nieznani, niczym «nieznani żołnierze» wielkiej sprawy Bożej".

Męczennicy z Afryki

Do niemieckich męczenników w Afryce, których sylwetki zostały udokumentowane, zalicza się ks. Franz Jäger, członek oblatów, który zginął w 1905 r. w Afryce Południowo-Zachodniej podczas powstania Herero. Afryka Południowo-Zachodnia była od 1915 do 1990 roku terytorium pod administracją Republiki Południowej Afryki. Obecnie kraj ten nosi nazwę Namibia.

Inni to trzy misjonarki, które straciły życie w Rodezji (dzisiejsze Zimbabwe) w 1977 roku: siostry Magdala (Christa Elisabeth) Lewandowska z Kilonii, Epiphany (Berta) Schneider z Monachium i Ceslaus (Anna) Stiegler z Górnego Palatynatu.

Lista zawiera także nazwiska misjonarzy benedyktyńskich, sióstr misjonarek św. Benedykta ze św. Ottilien, które zginęły w Tanzanii, a także księdza misjonarza Najświętszego Serca i dwóch małych braci Karola de Foucauld zabitych w Kongo.

Czytaj też:

Misjonarz i męczennik zapomniany na kilka wiekówCzytaj też:

Rzym: Zbliżają się kolejne Dni Katakumb. To okazja do refleksji i modlitwy