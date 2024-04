NATO wzmacnia Ukrainę. "Decyzja zapadła"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że członkowie NATO zdecydowali dostarczyć więcej systemów obrony powietrznej Ukrainie –

Dodał, że kraje NATO, które nie dysponują systemami obrony powietrznej, zobowiązały się przekazać wsparcie finansowe. Kilku członków Sojuszu przedstawiło też konkretne zobowiązania, które zostaną wkrótce zaprezentowane.

twitter

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał ministrom krajów NATO, że Ukraina pilnie potrzebuje co najmniej siedmiu systemów obrony przeciwlotniczej Patriot lub innych, o podobnej skuteczności. Jak mówił, "tego rodzaju sprzęt umożliwiłby Ukraińcom skuteczne odparcie rosyjskich ostrzałów, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju".

– Oprócz Patriotów istnieje inna broń, którą mogą zapewnić sojusznicy, w tym francuski system SAMP/T i wiele innych. Ci, którzy nie mają dostępnych systemów, zobowiązali się zapewnić wsparcie finansowe na zakup systemów obrony powietrznej dla Ukrainy – zapewnił szef NATO.

– Sojusznicy muszą głęboko sięgnąć do swoich zapasów i przyspieszyć dostarczanie rakiet i amunicji. Ukraina używa dostarczonej przez nas broni, aby zniszczyć rosyjskie zdolności bojowe. Dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Zatem wsparcie dla Ukrainy nie jest działalnością charytatywną. To inwestycja we własne bezpieczeństwo – przekonywał szef NATO.

Trump pytał o Ukrainę. Prezydent zdradza, co mu powiedział

Andrzej Duda w wywiadzie dla "Faktów" TVN był pytany, czy jest spokojny o podejście Donalda Trumpa do kwestii Ukrainy.

– Tak. To było spotkanie na zaproszenie pana prezydenta Donalda Trumpa, przyjacielskie, bo przecież do jego prywatnego apartamentu w Trump Tower – podkreślił Duda.

– To było bardzo miłe i to była bardzo miła rozmowa, ale oczywiście prezydent zapytał mnie o sytuację w naszej części świata, jak ja postrzegam sytuację na Ukrainie jako sąsiad, jako ten, który widzi z bliska, który ma dziewięć lat prezydenckiego doświadczenia, który bywał wielokrotnie na Ukrainie – mówił.

– I ja rzeczywiście tę relację panu prezydentowi przekazałem, jak ja to widzę. I też oczywiście, absolutnie, sugestie o tym, że ta amerykańska pomoc dla Ukrainy tutaj jest niezwykle potrzebna. Wsparcie, jakakolwiek będzie forma tego wsparcia, ono ma dzisiaj znaczenie kluczowe, bo prawda jest taka, nikt tak nie jest w stanie pomóc Ukrainie, jak są w stanie pomóc Stany Zjednoczone – argumentował.

Czytaj też:

"Chodzi także o Xi Jinpinga". Szef CIA ostrzega amerykańskich politykówCzytaj też:

Inwazja na Ukrainę. Pierwsza taka sytuacja w Rosji od początku wojny