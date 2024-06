Premier Danii zaatakowana w centrum Kopenhagi

Premier Danii Mette Frederiksen została w piątek wieczorem zaatakowana przez mężczyznę na placu Kultorvet w centrum Kopenhagi.

Premier Danii została uderzona

Informację przekazała agencja Ritzau, powołując się na kancelarię szefowej rządu. "Premier jest zszokowana incydentem" – poinformowała jej kancelaria.

Miejscowe media podały, że Mette Frederiksen została "uderzona lub pobita". Wiadomo, że napastnik został zatrzymany. Nie podano kim jest.

Policja na razie nie podała szczegółów

Informację o incydencie potwierdziły duńska policja oraz służby specjalne, ale odmówiły na razie podania szczegółowych informacji na temat całego wydarzenia.

Wiadomo, że Frederiksen, będąca szefową socjaldemokratów, w piątek po południu brała udział w kampanii kandydatki swojej partii przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Do ataku miało dojść już po zakończeniu spotkania.

Wielu ministrów duńskiego rządu wyraziło swoją dezaprobatę dla agresji. "Każdy atak na wybranego w wyborach polityka to atak na całą naszą demokrację" – oświadczył minister kultury Jakob Engel-Schmidt. "To nie jest Dania" – powiedział minister obrony Troels Lund Poulsen. Także Peter Skaarup z partii Duńscy Demokraci potępił atak. To samo uczynił szereg zagranicznych polityków, m.in. premier Szwecji Ulf Kristersson.