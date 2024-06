Atak kilofem przed meczem Polska-Holandia. Wiadomo, kim jest sprawca

W niedzielę o godz. 15:00 Polska zagrała w swoim pierwszym meczu piłkarskiego Euro z Holandią. Spotkanie zostało rozegrane na stadionie w Hamburgu. W pobliżu strefy kibica, w której znajdowali się zarówno fani z Polski, jak z i Holandii, pojawił się uzbrojony mężczyzna. Zanim został ujęty, świadkowie usłyszeli cztery strzały. Początkowo podawano, że mężczyzna miał przy sobie siekierę, jednak później media przekazały, że był to kilof. Pojawiły się także doniesienia, jakoby napastnik posiadał koktajl mołotowa.

Niemiecka policja odniosła się do incydentu, do którego doszło w dzielnicy St. Pauli w Hamburgu. – Napastnik wyszedł z lokalu z kilofem i koktajlem mołotowa i zaczął wygrażać funkcjonariuszom – przekazał rzecznik prasowy policji. W odpowiedzi na pogróżki został postrzelony w nogę przez policjantów. Obecnie przebywa w szpitalu. Nie wspomniano o innych ofiarach. – Nic nie wskazuje na to, że istnieje związek z rozgrywkami piłkarskimi – zapewnił rzecznik policji.

Jakiej narodowości był napastnik?

Dziennik "Bild" ujawnił, że sprawca to 39-letni Andre G. z Buchholz in der Nordheide w kraju związkowym Dolna Saksonia. Mężczyzna cierpi na schizofrenię.

W niedzielę, przed incydentem, napastnik zamieścił na platformie społecznościowej Facebook nagranie, na którym widać było butelkę z nieznaną zawartością oraz narzędzie przypominające młotek z ostrym końcem.

Euro 2024 w Niemczech: Polska-Holandia 1:2

Wynikiem 1:2 zakończył się mecz Polska-Holandia. Pomimo dużych starań biało-czerwonych, rywal okazał się silniejszy. Kolejny mecz Polaków w piątek o godz. 18:00. Nasi reprezentanci zmierzą się z Austrią. Ostatni mecz fazy grupowej Polacy zagrają z Francją we wtorek, 25 czerwca o godz. 18:00.

Piłkarskie mistrzostwa Europy rozpoczęły się w piątek meczem otwarcia, w którym gospodarze turnieju, Niemcy, rozgromili Szkocję aż 5:1. W turnieju biorą udział 24 drużyny podzielone na sześć grup. Po trzech kolejkach fazy grupowej do 1/8 finału trafią ekipy z pierwszych dwóch miejsc w każdej grupie oraz cztery najlepsze z trzecich pozycji. Finał zaplanowano 14 lipca w Berlinie. Tytułu broni reprezentacja Włoch, która w lipcu 2021 r. na Wembley w Londynie pokonała Anglików 3:2 w serii rzutów karnych.

