Sensacja we Francji na tydzień przed wyborami

Z sondaży przeprowadzonych przez ośrodek Elabe dla dziennika "La Tribune" oraz ośrodka Ipsos dla dziennika "Le Parisien" i Radio France wynika, że na tydzień przed wyborami Zjednoczenie Narodowe może liczyć na 35,5-36 proc. poparcia.

Wybory parlamentarne we Francji. Le Pen o krok od większości bezwzględnej

Na dalszych miejscach znalazły się Nowy Front Ludowy, koalicja lewicy z wynikiem 27-29,5 oraz obóz prezydencki, na który chęć oddania głosu deklaruje od 19,5 do 20 proc. respondentów. Na 10 proc. głosów może zaś liczyć partia Republikanie.

Gdyby takie wyniki okazały się tożsame z werdyktem Francuzów, partia Marine Le Pen mogłaby liczyć na od 250 do 280 miejsc w parlamencie. Oznacza to, że jest to o krok od większości bezwzględnej, do której koniecznych jest 289 mandatów.

Nowy Front Ludowy uzyskałby wówczas 150-170 w parlamencie, zaś obóz prezydencki – na 90-110 miejsc. To drastyczna zmiana w porównaniu do 245, którymi dysponował przed rozwiązaniem parlamentu.

Bezprecedensowa decyzja Emmanuela Macrona

Prawicowo-nacjonalistyczna partia Marine Le Pen Rassemblement National (RN) – Zjednoczenie Narodowe zdobyła 31 proc. głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W rezultacie prezydent Francji Emmanuel Macron, uważany za przegranego wyborów, rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory.

– Postanowiłem, aby znowu dać wam wybór w sprawie przyszłości parlamentarnej. Dlatego dziś wieczorem rozwiązuję Zgromadzenie Narodowe – poinformował w wygłoszonym po wyborach do Parlamentu Europejskiego wystąpieniu prezydent Francji Emmanuel Macron. Przywódca przyznał, że decyzja ta jest poważna i trudna, jednak jest ona przede wszystkim aktem zaufania.

Wybory parlamentarne we Francji mają odbyć się 30 czerwca. Druga tura zaplanowana została na 7 lipca.

