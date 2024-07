Chińczycy tuż przy granicy z Polską. Ćwiczą z Białorusią

Organizowane tuż przy polskiej granicy wspólne manewry to – według komunikatu białoruskiego resortu obrony – "okazja do wymiany doświadczeń i koordynacji jednostek wojskowych". O ćwiczeniach żołnierzy z Chin i Białorusi poinformował białoruski resort obrony. Potrwają one od 8 do 19 lipca.

"Wspólne szkolenie umożliwi wymianę doświadczeń, koordynację jednostek białoruskich i chińskich oraz stworzenie podstaw pod dalszy rozwój stosunków białorusko-chińskich w zakresie wspólnego szkolenia wojsk" – napisano w komunikacie ministerstwa obrony Białorusi. Manewry mają się odbywać w graniczącym z Polską obwodzie brzeskim (obwód Białorusi leżący w jej południowo-zachodniej części przy granicy z Polską i Ukrainą; jego stolicą jest Brześć). Po zakwaterowaniu chińskich jednostek w tymczasowych bazach, które prawdopodobnie zlokalizowane będą kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską, rozpoczną się ćwiczenia, które składać się będą z kilku etapów.

NATO zagraża Białorusi?

Białoruskie media rządowe przekonują, że ćwiczenia z udziałem żołnierzy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej to kolejny element budowy sojuszniczego bloku wojskowego, który jest odpowiedzią na potencjalne, agresywne działania ze strony NATO.

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi Władimir Kuprijanuk przekazał, że po zachodniej stronie granicy stale zwiększana jest obecność wojskowa Sojuszu Północnoatlantyckiego, co należy rozpatrywać jako zwiększające się zagrożenie konfliktem zbrojnym, a więc konieczne jest przygotowanie na różne scenariusze.

– Obecna sytuacja wokół Białorusi w dalszym ciągu rozwija się pod wpływem negatywnych czynników wywoływanych agresywną polityką zagraniczną Zachodu wobec Państwa Związkowego Białorusi i Rosji – stwierdził białoruski wojskowy.

