NATO podejmie ważną decyzję w sprawie produkcji pocisków

Na szczycie w Waszyngtonie NATO podejmie ważną decyzję w sprawie standaryzacji pocisków. Według Reutersa, Sojusz po raz pierwszy w swojej historii wezwie kraje członkowskie do zwiększenia produkcji broni i powrotu do bardziej rygorystycznej standaryzacji amunicji, aby pociski były wymienne na polu bitwy.

– Ukraina pokazała, że nasza standaryzacja była dobra na papierze, ale niezbyt dobra w praktyce – powiedział urzędnik NATO, odnosząc się w szczególności do pocisków artyleryjskich kal. 155 mm, na które istnieje duże zapotrzebowanie, co doprowadziło do ich niedoboru na całym świecie.

Normy pocisków

Reuters zwraca uwagę, że o ile w przypadku broni strzeleckiej, takiej jak karabiny szturmowe, NATO stosuje standardy, które pozwalają sojusznikom na wzajemne używanie amunicji, o tyle w przypadku pocisków artyleryjskich sprawa nie jest taka prosta.

Chociaż istnieje norma NATO dotycząca amunicji artyleryjskiej, jej stosowanie jest dobrowolne, a nieprzestrzeganie przepisów doprowadziło do fragmentacji rynku i skomplikowania dostaw. Czternaście krajów NATO zastrzegło sobie prawo do odstąpienia od normy, co oznacza posiadanie różnych rodzajów amunicji 155 mm.

We haubicach można używać różnych pocisków, ale operatorzy muszą określić ich parametry podczas ładowania do działa. W przeciwnym razie pociski mogą minąć cel nawet o 60 metrów, twierdzą eksperci artylerii.

– Świat, w którym istnieje jeden standard NATO, w którym każdy sojusznik produkuje to samo, byłby znacznie prostszy dla dowódców wojskowych – powiedział urzędnik NATO. – Bo wtedy nie będzie wątpliwości, że wszyscy używają tego samego naboju – dodał.

Jak jednak zauważono w publikacji, NATO może spotkać się ze sprzeciwem producentów amunicji, gdyż takie posunięcie mogłoby zwiększyć konkurencję i obniżyć ceny.

