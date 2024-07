Silna eksplozja Etny. Samoloty z Polski są przekierowywane

Pył wulkaniczny jest wypluwany nawet na wysokość ośmiu kilometrów. Na ulice Katanii spada deszcz wulkanicznego pyłu i małych kamieni. Do erupcji doszło we wtorek nad ranem. Erupcji towarzyszył ogłuszający huk. Z kilku miejsc zbocza wulkanu spływały strumienie lawy. W wulkanie wciąż dochodzi do silnych eksplozji, w okolicznych budynkach trzęsą się ściany i szyby. Siła eksplozji jednak słabnie.

Lotnisko w Katanii zamknięte

Jak informuje PolskieRadio.pl "z powodu ogromnego pyłu i niebezpiecznych małych kamieni, które spadają na pas startowy, lotnisko w Katanii zostało zamknięte. Wiele samolotów skierowano na inne lotniska, między innymi przekierowano lot z Warszawy do Palermo."

Sztab kryzysowy zdecydował, że loty zostaną wznowione, gdy zakończy się opadanie pyłu wulkanicznego i teren lotniska zostanie uprzątnięty. "Do tego czasu rejsy będą odwoływane lub przekierowywane na inne lotniska. Dyrekcja portu lotniczego w Katanii zaapelowała do podróżnych, by skontaktowali się z liniami lotniczymi w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ich lotów" – czytamy.

Największy stożek wulkaniczny w Europie

Etna to czynny stratowulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii. To najwyższy i największy w Europie stożek wulkaniczny.

Wulkan zajmuje powierzchnię co najmniej 1250 km². Zaczął powstawać ok. 500 tys. lat temu. Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z ok. 1500 roku p.n.e. Szacuje się, że od tamtego czasu było ponad 200 wybuchów. Aktualna wysokość to ok. 3357 m n.p.m. (aktywność wulkanu powoduje zmiany wysokości). Od 1987 roku część obszarów Etny chroniona jest poprzez Park Regionalny Etna. W 2013 roku wulkan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Etna odgrywa ważną rolę dla turystyki na Sycylii, a przede wszystkim dla prowincji Katania.

Katania to portowe miasto położone u podnóża Etny. Według danych na rok 2023 gminę Katania zamieszkiwały 298 762 osoby.

