Rozmowy kard. Parolina z prezydentem Zełenskim w Kijowie

Watykański sekretarz stanu kard. Parolin jest z wizytą na Ukrainie. Podczas spotkania w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim omówił konsekwencje rosyjskiej agresji, terroru powietrznego i wyniki szczytu pokojowego, poinformowała oficjalna strona internetowa prezydenta Ukrainy.

Spotkanie Zełenski – Parolin

Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na osobisty wkład kardynała w zacieśnianie współpracy między Ukrainą a Watykanem. Prezydent podziękował również Sekretarzowi Stanu za jego wizytę w ukraińskich miastach.

„To silny sygnał ze strony Watykanu, dziękuję za to wsparcie. Jestem wdzięczny za udział Eminencji w szczycie w Szwajcarii. To pierwszy krok na drodze do pokoju, wszystkie kroki są cenne. Ważne jest, aby Stolica Apostolska również go poparła. Wszyscy rozumiemy, że musimy jak najszybciej zakończyć tę drogę, aby nie zatracić ludzkich istnień” – podkreślił szef ukraińskiego państwa.

Prezydent Ukrainy i watykański sekretarz stanu zwrócili szczególną uwagę na decyzje pierwszego szczytu pokojowego w Szwajcarii i rolę Stolicy Apostolskiej w ustanowieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie.

Order za wkład w sprawę Ukrainy

Rozmówcy omówili również wyniki spotkania Wołodymyra Zełenskiego z papieżem Franciszkiem w czerwcu na marginesie szczytu G7 we Włoszech. Szef państwa podziękował papieżowi Franciszkowi za jego modlitwy o pokój dla Ukrainy i wezwania do powrotu ukraińskich jeńców wojennych.

Wołodymyr Zełenski i kard. Parolin szczegółowo omówili konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, nieustanny terror powietrzny, w szczególności rosyjski atak rakietowy na szpital dziecięcy Ochmatdyt, a także trudną sytuację humanitarną ma Ukrainie.

Na zakończenie spotkania kardynałowi Pietro Parolinowi uroczyście wręczono Order Zasługi II klasy za znaczący osobisty wkład w umacnianie współpracy międzypaństwowej, wspieranie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy, promowanie państwa ukraińskiego na świecie. Prezydent podpisał dekret o odznaczeniu w grudniu 2023 roku.

W poście na komunikatorze X)dawny Twitter) Sekretariat Stanu podał wiadomość, że kardynał ponownie zapewnił prezydenta Ukrainy o „bliskości i zaangażowanie papieża w znalezienie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla umęczonej Ukrainy”.

