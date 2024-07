"Zejdź ku**a na ziemię". Ostra reakcja dziecka Elona Muska

Elon Musk gościł niedawno w podcaście Jordana Petersona, gdzie poruszył m.in. temat wokeizmu, czyli ruchu przebudzonego umysłu. Miliarder, mówiąc o coraz szerszym dostępie do blokerów dojrzewania, podzielił się prywatną historią. Jego syn, Xavier, po ukończeniu 18. roku życia podjął decyzję o zmianie płci. Obecnie, zgodnie z lokalnym prawem, nazywa się Vivian Jenna Wilson i jest zarejestrowany jako kobieta. – Mój syn Xavier nie żyje, został zabity przez wirusa przebudzonego umysłu. (…) Przysiągłem, że po tym zniszczę wirusa i czynimy pewien postęp – zaznaczył Musk w rozmowie.

Elon Musk walczy z ideologią LGBT. "On nie był dziewczyną"

Elon Musk nie poprzestał jednak na wywiadzie. Niedługo później na jego koncie na X pojawił się wpis dotyczący syna. Założyciel SpaceX wciąż nazywa go Xavierem i używa wobec niego męskoosobowych form.

"Xavier urodził się jako gej i ma lekki autyzm, a dwie cechy przyczyniają się do dysforii płciowej. Wiedziałam to, odkąd miał około 4 lat. Wybierał dla mnie ubrania, które nosiłam jako marynarkę, i mówił mi, że jest "fantastyczne!", a także opowiadał o swojej miłości do musicali i teatru. Ale on nie był dziewczyną" – napisał.

"Byłam nieustannie nękana". Ostra reakcja dziecka miliardera

Vivian Jenna Wilson, która jeszcze do niedawna była Xavierem, opublikowała odpowiedź na medialne wypowiedzi swojego ojca. Użyła do tego konkurencyjnej platformy Threads. Zarzuciła mu kłamstwa i to, że był nieobecnym ojcem.

"To zwykły fejk. Nic z tego się nigdy nie wydarzyło. Nigdy. Nie wiem nawet, skąd to wszystko wziął" – zaczęła swój wpis.

"Nigdy nie "uwielbiałam teatru i musicali", kiedy miałam 4 lata, bo, wiecie... miałam 4 lata. Nie wiedziałam nawet, co to jest. (...) Nigdy nie wybierałam dla niego marynarek, ani nie mówiłam, że są "wspaniałe!". Nie używałam nawet słowa "wspaniałe", bo – znów – miałam 4 lata. To tak oczywiste, że chyba nie wymaga wyjaśnienia, ale najwyraźniej ludzie wierzą w te brednie, więc muszę zareagować" – podkreśliła.

"To wszystko jest zmyślone i jest ku temu powód. Nie wie, jaka byłam jako dziecko, bo po prostu go nie było, a jak już był, to byłam nieustannie nękana za moją kobiecość i queerowość. Tego oczywiście nie powie, więc zostałam zredukowana do stereotypu, który wpisuje się w jego osąd. To wiele mówi o tym, jak widzi osoby nieheteronormatywne i ogólnie dzieci. (...) Prawo stanu Kalifornia uznaje mnie za kobietę i nie przejmuję się opinią kogoś, kto jest niżej niż ja. (...) Zejdź ku**a na ziemię" – podsumowała.

