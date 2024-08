Głośno mówili, że nie jest kobietą. Wobec znanych osób posypią się pozwy

20-letnia reprezentantka Polski w boksie Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w kategorii 57 kg. To pierwszy medal dla polskiego pięściarstwa od 32 lat. Walka Julii Szeremety wywołała nie tylko sportowe emocje. Wszystko za sprawą niejasności wokół jej rywalki. W ubiegłym roku nastąpiła dyskwalifikacja Lin Yu-Ting (Tajlandia) z mistrzostw świata. Szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokus IBA Umar Kremlow stwierdził, że Lin to mężczyzna, a więc nie może stawać do walki z kobietami. Kluczowym czynnikiem miał być wykryty wysoki poziom testosteronu oraz męskie chromosomy XY (taka sama decyzja zapadła wówczas wobec Imane Khelif z Algierii). Zarówno Yu-Ting, jak i Khelif, to złoci medaliści z Paryża w swoich kategoriach wagowych.

J.K. Rowling i Elon Musk o mężczyznach w damskim sporcie

Płeć Imane Khelif była podważana również przez kilka bardzo znanych osób.

Do dyskusji na ten temat włączyła się m.in. autorka kultowej serii o Harrym Potterze – J.K. Rowling. Pisarka nie wytrzymała po tym, jak Włoszka Angela Carini poddała się po 46 sekundach walki bokserskiej z osobą reprezentującą Algierię. "Czy jakikolwiek obrazek mógłby lepiej podsumować nowy ruch na rzecz praw mężczyzn? Uśmiech mężczyzny, który wie, że jest chroniony przez mizoginistyczny establishment sportowy, cieszący się cierpieniem kobiety, którą właśnie uderzył w głowę i której życiowe ambicje właśnie zostały zniszczone" – napisała. Rowling nie kryła też pretensji do organizatorów Igrzysk, którzy zapewniają, że Carini otrzyma opiekę psychologiczną. "Młodej bokserce właśnie odebrano wszystko, na co pracowała i trenowała, ponieważ pozwoliliście mężczyźnie wejść z nią na ring. Przynosicie hańbę, 'troska' o nią to żart, a #Paris24 zostanie na zawsze zszargany przez brutalną niesprawiedliwość wyrządzoną Carini" – dodała.

Również Elon Musk pokazał, co myśli na ten temat i "podał dalej" jeden z wymownych wpisów, dając do zrozumienia, że ma w sprawie takie samo zdanie, jak Rowling.

Imane Khelif pozywa znane osoby. Twierdzi, że jest kobietą

Portal Variety potwierdził w rozmowie z prawnikiem, że Imane Khelif chce rozliczyć znane osoby za publiczne kwestionowanie tego, że jest kobietą. Nabil Boudi, francuski prawnik, który reprezentuje Algierczyka, mówi o walce o "sprawiedliwość, godność i honor" na drodze prawnej.

Zarzutem stawianym przez Khelif jest cyberprzemoc, a, jak potwierdza prawnik, wśród osób wymienionych w pozwie znaleźli się m.in. J.K. Rowling czy Elon Musk. Nie chodzi jednak tylko o nich, ale także o komentarze Donalda Trumpa czy wiele anonimowych wpisów, w których atakowano jego klientkę. Bouli wskazuje, że śledztwo powinno objąć wszystkie osoby, które mogły zawinić w sprawie.

Nie wiadomo jeszcze, czy sprawa znajdzie finał w sądzie.

