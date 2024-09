Von der Leyen z wizytą w Kijowie. Na agendzie nowe pożyczki

Na profilu von der Leyen opublikowano kilka twittów pokazujących ją w stolicy Ukrainy.

twitter

Ursula von der Leyen w Kijowie

"Od przygotowań do zimy, przez obronę, po akcesję i postępy w zakresie pożyczek G7" – czytamy w jednym z nich. To tematy, jakie mają zostać omówione na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim.

Najpierw polityk złożyła kwiaty pod jednym z pomników. "Pierwszą rzeczą, jaką robię w Kijowie, jest oddanie hołdu poległym obrońcom Ukrainy w ciągu ostatnich 10 lat. To prawdziwi bohaterowie, którzy złożyli najwyższą ofiarę za bezpieczeństwo całego naszego kontynentu. Będziemy pamiętać o nich w naszych sercach i umysłach" – czytamy we wpisie.

Wsparcie Ukrainy w sezonie grzewczym

Von der Leyen pochwaliła się, że jest to jej ósma wizyta. "Moja ósma wizyta w Kijowie przypada na czas, gdy wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy, a Rosja nadal atakuje infrastrukturę energetyczną" – czytamy na jej koncie na X. "Pomożemy Ukrainie" – zapewniła.

Ursula von der Leyen oznajmiła, że jej wizyta ma na celu omówienie dalszego wsparcia, jakie zostanie skierowane na Ukrainę. Plan KE obejmuje ok. 160 milionów euro, celem pokrycia ponad 25 proc. zapotrzebowania kraju na energię elektryczną.

twitter

Pożyczki w ramach G7

W rozmowie z przedstawicielami mediów szefowa KE zapowiedziała, że jednym z tematów, które zostaną poruszone jest kwestia rosyjskiej zapłaty za pomoc ze strony KE z dochodów, które są generowane przez jej aktywa zamrożone na Zachodzie. – Dzięki pomocy naszych państw członkowskich, w tym przypadku Danii, zaczęliśmy korzystać z nich, aby składać zamówienia na broń i sprzęt wojskowy bezpośrednio w ukraińskim przemyśle zbrojeniowym – powiedziała von der Leyen.

Pytana o pożyczki w ramach G7 powiedziała, że w znacznym stopniu pozwolą one odetchnąć ukraińskiemu budżetowi. – Omówimy ambicje Ukrainy i to, jak możemy je wspierać. Na koniec omówimy również globalne poparcie dla planów Ukrainy na rzecz pokoju i odbudowy. W przyszłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne ONZ będzie okazją do przekazania ważnych wiadomości i zorganizowania wsparcia, zwłaszcza ze strony krajów Globalnego Południa – powiedziała niemiecka polityk.