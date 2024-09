Dobre wieści dla Trumpa. Jeśli utrzyma przewagę w tych stanach, prawdopodobnie wygra

W najnowszym sondażu New York Times/Siena były prezydent Donald Trump wyprzedza wiceprezydent Kamalę Harris w trzech swing states, co znacząco wpłynęłoby na ogólny rozrachunek.

Sondaż. Donald Trump zyskuje

Chodzi o Arizonę, Georgię i Karolinę Północną. Przewaga Republikanina w Arizonie wynosi aż 5 pkt. proc. (50 proc. do 45 proc.), 4 punkty proc. w Georgii (49 proc. do 45 proc.) i 2 pkt. proc. w Karolinie Płn. (49 proc. do 47 proc.).

Amerykańskie media zwracają uwagę, że w Arizonie jeszcze miesiąc temu Harris prowadziła w ankiecie tej sondażowni 49 procent do 45 procent.

Z serii nowych badań wynika, że wśród zarejestrowanych wyborców przewaga Trumpa w tych stanach wynosi odpowiednio – 4, 4 i 1 procent. We wszystkich tych stanach poparcie dla Kamali Harris spadło w zestawieniu z poprzednim badaniem.

Według średniej sondażowej przewaga Trumpa nad Harris w Arizonie i Georgii wynosi 1 pkt. proc., a w Karolinie Płn. 0,5 pkt. pkt. Jeśli były prezydent wygra w tych trzech stanach, zwycięstwo Harris nadal będzie możliwe, ale już mało realne.

Wiceprezydent wyprzedza kandydata republikanów o cztery punkty procentowe (50 proc. do 46 proc.) w badaniu New York Times/Siena College w Pensylwanii.

Rosnące koszty życia głównym problemem Amerykanów

Z najnowszego sondażu NBC wynika natomiast, że w ujęciu ogólnokrajowym Kamala Harris wygrywa 49 proc. do 44 proc. Donalda Trumpa.

Badanie potwierdziło, że za Demokratą opowiada się też więcej czarnoskórych (85-7 proc.), wyborców w wieku 18-34 lat (57-34 proc.), kobiet (58-37 proc.), białych z wyższym wykształceniem (59-38 proc.) i tzw. niezależnego elektoratu (43-35 proc.).

Jeśli chodzi o elektorat Latynosów to na pytanie, który kandydat proponuje lepsze zmiany, o 16 proc. respondentów więcej wskazało na Harris aniżeli w poprzednim sondażu na Bidena, kiedy jeszcze był kandydatem.

Trump ma wciąż przewagę nad Harris w zakresie gospodarki (50 – 41 proc) oraz przeciwdziałaniu inflacji i kosztów utrzymania (48-40 proc.). Dwie trzecie respondentów przyznało w sondażu, że dochód ich rodzin spada. Koszty utrzymania uznali za swój główny problem.