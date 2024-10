Tajemnicze obiekty nad amerykańską bazą wojskową

W ciągu kilku ostatnich nocy wojsko amerykańskie informowało o "tajemniczym naruszeniu ograniczonej przestrzeni powietrznej” nad terytorium, na którym znajdują się ważne obiekty wojskowe.

Wysoki rangą amerykański oficer zauważył, że pojawienie się obiektów ma miejsce zwykle 45 minut lub godzinę po zachodzie słońca. Pierwszy dron, który został zauważony, miał około 6 metrów długości i poruszał się z prędkością ponad 160 km na godzinę, na wysokości od 900 do 1200 metrów. – Pozostałe podążały za nim gęsiego – powiedział oficer.

Drony leciały na południe przez zatokę Chesapeake w kierunku Norfolk, gdzie znajduje się baza morska SEAL Team Six i stacja Norfolk, największy port wojskowy na świecie. Wojsko nie wiedziało, "czy flota dronów należy do przebiegłych hobbystów, czy do sił wroga”. Niektórzy spekulowali, że mogły to być działania Rosji lub Chin mające na celu sprawdzenie reakcji USA.

Drony nad amerykańską bazą

Oficjalnie prawo zabrania zestrzeliwania dronów w pobliżu baz wojskowych, chyba że stwarzają one bezpośrednie zagrożenie. Wojsko miało zatem ograniczone możliwości reakcji. Incydenty przykuły uwagę prezydenta Joe Bidena i stały się tematem dyskusji na posiedzeniu w Białym Domu. Przedstawiciele Pentagonu, FBI i innych agencji szukali możliwych wyjaśnień zdarzenia.

To nie jedyny tego typu przypadek w ciągu ostatnich kilku lat. Wcześniej, w październiku 2023 r., nad obiektem nuklearnym Departamentu Energii w Nevadzie zauważono pięć dronów. Choć po kilku dniach maszyny zniknęły, władzom nie udało się ustalić, kto i w jakim celu je tam sprowadził.

Podobne zdarzenia odnotowano w innych częściach kraju. W styczniu 2024 r. drony zauważono także w pobliżu bazy sił powietrznych Edwards w Kalifornii, co wzbudziło obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Służby potwierdziły, że w ostatnich miesiącach w pobliżu bazy pojawiło się więcej niezidentyfikowanych dronów. Kwestia pochodzenia tych maszyn pozostaje nierozwiązana.

