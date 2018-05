Grecja: Pobito burmistrza Salonik

Janis Butaris to 75-letni burmistrz Salonik, drugiego co do wielkości miasta w Grecji. Mężczyzna został napadnięty podczas oficjalnych uroczystości. Polityk trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło podczas uroczystości upamiętniających Greków zamordowanych przez Turków podczas I wojny światowej. W pewnym momencie podczas obchodów do polityka podbiegła grupa przeciwników i rzuciła go na ziemię. Jak podaje portal Greek Reporter, ludzie zaczęli kopać powalonego burmistrza oraz obrzucać go kamieniami i butelkami. – To był koszmar. Bili mnie wszędzie – relacjonuje 75-letni burmistrz. Aleksis Tsipras, premier Grecji i lider lewicowej Syrizy, stwierdził, że za napaść odpowiadają skrajnie prawicowi bandyci, a sam napad był "faszystowską próbą zastraszenia burmistrza". Atak na burmistrza potępiła również parlamentarna opozycja. Czytaj także:

Szokujący film. Muzułmanie pobili mężczyznę, bo pił alkohol w restauracji