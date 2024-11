"The Guardian" ogłasza bojkot platformy X Elona Muska

"Przestaniemy publikować na naszych oficjalnych kontach redakcyjnych na platformie, ale użytkownicy X nadal mogą udostępniać nasze artykuły" – poinformował "The Guardian".

"Uważamy, że korzyści płynące z bycia na platformie X są teraz przeważane przez negatywy i można by lepiej wykorzystać zasoby na promowanie naszego dziennikarstwa gdzie indziej. To jest coś, co rozważaliśmy od jakiegoś czasu, biorąc pod uwagę często niepokojące treści promowane lub publikowane, w tym skrajnie prawicowe teorie spiskowe i rasizm. Kampania wyborcza w USA tylko uwydatniła to, co dostrzegaliśmy od dawna: że X jest toksyczną platformą medialną i że jej właściciel, Elon Musk, jest w stanie wykorzystać swoje wpływy do kształtowania dyskursu politycznego" – przekazała gazeta.

"Użytkownicy X nadal będą mogli udostępniać nasze artykuły. Nadal będziemy okazjonalnie osadzać treści z X na naszych stronach artykułów. Nasi reporterzy będą mogli również nadal korzystać z platformy w celach gromadzenia informacji, tak jak korzystają z innych sieci społecznościowych" – czytamy w oświadczeniu.

"The Guardian" wskazuje, że "media społecznościowe mogą być ważnym narzędziem dla organizacji informacyjnych i pomóc nam dotrzeć do nowych odbiorców, ale w tym momencie X odgrywa mniejszą rolę w promowaniu naszej pracy. Nasze dziennikarstwo jest dostępne i otwarte dla wszystkich na naszej stronie internetowej i wolelibyśmy, aby ludzie odwiedzali theguardian.com i i w ten spierali tam naszą pracę".

Musk otrzymał stanowisko w administracji Trumpa

Donald Trump ogłosił nowe nominacje w swojej administracji. Jak wynika z wpisu na portalu społecznościowym X, utworzony zostanie Departament Wydajności Państwa (DOGE), na którego czele staną miliarder Elon Musk i biznesmen Vivek Ramaswamy.

"Mam przyjemność ogłosić, że wielki Elon Musk, we współpracy z amerykańskim patriotą Vivekiem Ramaswamym, będzie kierował Departamentem Wydajności Państwa (DOGE). Razem ci dwaj wielcy Amerykanie utorują drogę mojej administracji do demontażu biurokracji rządowej, redukcji zbędnych pracowników i przepisów, ograniczenia marnotrawstwa środków i zrestrukturyzowania agencji federalnych" – przekazał Trump w oświadczeniu.

Departament będzie odpowiedzialny za dostarczanie administracji Trumpa analiz i ekspertyz oraz będzie współpracował z Białym Domem i Biurem Zarządzania i Budżetu, "aby przeprowadzić reformy strukturalne i stworzyć przedsiębiorcze podejście do rządu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano".

