Polityczne rozgrywki w piłce nożnej. Izrael chce wyrzucenia Argentyny z mundialu

Wszystko za sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi czołowego gracza reprezentacji Argentyny – Lionela Messiego, który w jednym z wywiadów stwierdził, że "nie może grać z ludźmi, którzy zabijają niewinne palestyńskie dzieci". "Musimy odwołać mecz, ponieważ jesteśmy przede wszystkim ludźmi, a w dalszej kolejności piłkarzami" – podkreślił argentyński napastnik.

Argentyna miała zmierzyć się z Izraelem 9 czerwca na stadionie Teddy Kollek w Jerozolimie w ramach ostatniego sprawdzianu przed mundialem w Rosji.

O odwołanie spotkania apelował wcześniej ibril Rajoub, szef palestyńskiej federacji piłkarskiej. Zapowiedział, że jeśli dojdzie do meczu, to wezwie do spalenia zdjęć i koszulek z wizerunkiem Messiego.

Na mistrzostwach świata drużyna z Ameryki Południowej zagra w grupie D z Islandią, Chorwacją i Nigerią.