Trump rozważa powrót do WHO. Skąd taka nagła zmiana?

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że może rozważyć ponowne przystąpienie do Światowej Organizacji Zdrowia. Ogłosił to kilka dni po tym, jak wycofał swój kraj z WHO.

– Może rozważylibyśmy zrobienie tego ponownie, nie wiem. Może tak. Musieliby to uporządkować – powiedział Trump na wiecu w Las Vegas, cytowany przez agencję prasową Reuters. Stany Zjednoczone mają opuścić Światową Organizację Zdrowia 22 stycznia 2026 roku. Trump ogłosił tę decyzję w poniedziałek, po zaprzysiężeniu na drugą kadencję w Białym Domu. USA są zdecydowanie największym sponsorem finansowym WHO – pokrywają około jedną piątą budżetu organizacji (18 proc.) poprzez obowiązkowe składki członkowskie, a często przekazują jeszcze więcej środków. Najnowszy dwuletni budżet Światowej Organizacji Zdrowia na lata 2024-2025 wynosi 6,8 mld dolarów. Trump powiedział swoim zwolennikom w Las Vegas, że jest niezadowolony z tego, że Stany Zjednoczone płacą na rzecz WHO więcej niż Chiny, które mają znacznie liczniejszą populację – odnotowuje Reuters. Prezydent USA dodał, że zwróci się do Arabii Saudyjskiej z prośbą o zainwestowanie w USA około 1 biliona dolarów. Saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman powiedział w zeszłym tygodniu Trumpowi, że królestwo chce przeznaczyć 600 miliardów dolarów na zwiększenie inwestycji w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych czterech lat.

