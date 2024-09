WHO: Szczepienia na COVID-19 uratowały 1,6 mln żyć ludzkich

W dokumencie stwierdzono, że szczepienia ocaliły życie 1,6 mln osób.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z 34 regionów europejskich, które co tydzień przez 3 lata raportowały liczbę zakażeń, zgonów i przyjętych szczepień przeciwko COVID-19 według grupy wiekowej przez co najmniej 90 proc. czasu trwania badania.

"Do marca 2023 r. zgłoszono do Europejskiego Biura Regionalnego WHO ponad 2,2 miliona zgonów związanych z COVID-19. Oszacowaliśmy, ile istnień zostało bezpośrednio uratowanych dzięki szczepieniom osób dorosłych od grudnia 2020 r. do marca 2023 r." – czytamy w raporcie.

"W okresie od grudnia 2020 r. do marca 2023 r. szczepionki przeciwko COVID-19 zmniejszyły liczbę zgonów o 59 proc. ogółem, co stanowi około 1,6 miliona uratowanych istnień u osób w wieku 25 lat i starszych: 96 proc. uratowanych osób miało 60 lat lub więcej, a 52 proc. miało 80 lat lub więcej" – wskazuje WHO.

Starsi narażeni znacznie mocniej

"W trakcie pandemii COVID-19 zaobserwowano nieproporcjonalnie wyższe wskaźniki śmiertelności w starszych grupach wiekowych. Globalny przegląd publicznie dostępnych danych z lat 2020–2022 wykazał, że osoby w wieku 60 lat i starsze stanowiły ponad 80 proc. wszystkich zgonów z powodu COVID-19, co jest trendem stale obserwowanym w innych badaniach" – czytamy.

WHO stwierdza, że "od czasu wprowadzenia szczepionek przeciwko COVID-19 pod koniec 2020 r. wykazano, że są bezpieczne i wysoce skuteczne w ochronie przed ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19"

"W Regionie Europejskim WHO od czasu podania pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19 WHO zaleca, aby starsze grupy wiekowe (w wieku 60+) były traktowane priorytetowo w zakresie szczepień" – podano.

Od marca 2023 r. 69 proc. osób w wieku 60 lat i starszych otrzymało co najmniej trzy dawki szczepionki.

Czytaj też:

Casting na pandemięCzytaj też:

Sanitarysta ponad podziałami