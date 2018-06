Trump kontra Harley Davidson

Prezydent USA podjął decyzję o nałożeniu ceł na wyroby ze stali i aluminium – w wysokości odpowiednio 25 proc. i 10 proc. Cła dotyczą wszystkich państw Unii. Reakcja UE była zdecydowana i wspólnota odpowiedziała za pomocą ceł odwetowych na produkty amerykańskie. Dla firmy Harley Davidson, wprowadzenie cła na poziomie 31 proc. oznacza, że każdy motocykl wyprodukowany w USA będzie droższy średnio o ponad dwa tysiące dolarów.

Radio Zet podaje: Zarząd spółki Harley-Davidson w sprawozdaniu dla komisji papierów wartościowych poinformował, że podniesienie przez UE ceł na motocykle tej firmy eksportowane do Europy z 6 do 31 procent, spowoduje straty w wysokości od 90 mln do 100 mln dolarów rocznie.

Zdaniem Trumpa, Harley-Davidson chce wykorzystać napięcie w stosunkach handlowych między USA a UE. Według prezydenta USA, decyzja firmy jest tylko pretekstem do przeniesienia produkcji poza Stany Zjednoczone, aby uniknąć płacenia podatków. Jak wskazuje portal Money.pl, Harley ma do wyboru kilka innych swoich fabryk, między innymi w Brazylii, Indiach, Australii, a także w Tajlandii, która ma zostać uruchomiona niedługo. Przeniesienie produkcji ma potrwać około półtora roku.

Unijne cła odwetowe mogą doskwierać nie tylko Harley'owi (i innym przedsiębiorstwom wytwarzającym motocykle), ale również firmom produkującym jeansy, bourbony oraz niektóre jachty.

