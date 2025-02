Adam Kadyrow wraz z delegacją czeczeńską odwiedził w środę Egipt, aby spotkać się z przedstawicielami Sekretariatu Generalnego Rady Arabskiej Jedności Gospodarczej. Według Ramzana Kadyrowa głównym celem spotkania było omówienie perspektyw rozszerzenia partnerstwa i inwestycji w różnych sektorach.

Rada Arabskiej Jedności Gospodarczej, jako jeden z najważniejszych organów gospodarczych Ligi Arabskiej, została utworzona w 1964 roku. Rada powołała Arabski Trybunał Arbitrażowy w 2021 roku w celu rozstrzygania sporów handlowych, gospodarczych i inwestycyjnych zarówno pomiędzy podmiotami prawnymi, jak i na szczeblu międzypaństwowym.

Komentując nominację i nową nagrodę dla swojego syna (został odznaczony medalem "Honorowego Gościa Libii"), Ramzan Kadyrow stwierdził, że "ten krok świadczy o wysokim poziomie zaufania i uznaniu jego wkładu w rozwój współpracy międzynarodowej". Z kolei deputowany Dumy Państwowej z Czeczenii Adam Delimchanow nazwał nowo mianowanego członka sądu arbitrażowego "wszechstronnie rozwiniętym młodym specjalistą".

Kim jest Adam Kadyrow?

Urodzony w 2007 r. Adam Kadyrow nie ukończył szkoły średniej, ale od listopada 2023 r. kieruje służbą bezpieczeństwa swojego ojca. Posiada co najmniej 15 nagród, medali i orderów, co czyni go jednym z najbardziej "utytułowanych" urzędników w Rosji.

Zdobył szeroką sławę w wieku 15 lat, gdy pobił w areszcie śledczym w Groznym Nikitę Żurawiela, mieszkańca Wołgogradu oskarżonego o spalenie Koranu. Młody Kadyrow został za to pochwalony przez ojca. Nie spotkały go również żadne konsekwencje prawne, wręcz przeciwnie – uhonorowano go tytułem Bohatera Republiki Czeczeńskiej. Otrzymał również order od prezydenta Tatarstanu.

Bo najważniejsza jest rodzina

Według niezależnych mediów rosyjskich łącznie około 100 członków rodziny Ramzana Kadyrowa – wliczając jego dzieci, siostry, zięciów, braci i bratanków – zajmuje w Czeczenii różne stanowiska państwowe. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kadyrow i jego najbliżsi krewni otrzymali ponad 50 różnych odznaczeń państwowych.

