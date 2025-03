Skandal w Waszyngtonie. Premier Włoch apeluje o pilny szczyt

Meloni powiedziała w piątek, że Włochy zaproponują swoim partnerom natychmiastowy szczyt z udziałem Stanów Zjednoczonych, krajów europejskich i sojuszników, aby omówić, jak "poradzić sobie z wielkimi wyzwaniami dnia dzisiejszego, zaczynając od Ukrainy".

– Każdy podział Zachodu osłabia nas wszystkich i sprzyja tym, którzy chcieliby zobaczyć upadek naszej cywilizacji – oświadczyła premier Włoch, jak spotkanie ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem zakończyło się skandalem.

Meloni dodała, że Włochy przedstawią swoim partnerom odpowiednią propozycję "w najbliższych godzinach".

Awantura w Białym Domu. Prezydenci USA i Ukrainy pokłócili się przed kamerami

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w piątek do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zakończyło się kłótnią na oczach całego świata.

Podczas transmisji na żywo z Gabinetu Owalnego doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Trump: Zełenski może wrócić, gdy będzie gotowy na pokój

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Ukraiński przywódca opuścił Biały Dom przed czasem, a zaplanowana wcześniej wspólna konferencja prasowa obu prezydentów została odwołana. Nie doszło również do podpisania umowy o minerałach, która miała być głównym punktem wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie i zapewnić Ukrainie dalsze wsparcie ze strony USA.

Czytaj też:

USA wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy. Biały Dom potwierdza