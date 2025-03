Czas na samokrytykę AI

Przekonali się o tym anglojęzyczni użytkownicy najnowszych modeli telefonów Apple. Potrafią one samodzielnie zapisywać dyktowane zdania, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Okazało się jednak, że telefony Apple angielskie słowo „racist” (rasista) zapisują jako „Trump”. Zaskoczeni użytkownicy zaczęli nawet publikować w Internecie filmy pokazujące innowacyjne funkcjonowanie swojego telefonu. Firma Apple usiłowała zamknąć sprawę niezbyt przekonującym tłumaczeniem, że oprogramowanie urządzeń nie radzi sobie jeszcze z odróżnianiem angielskich słów zawierających literę „r”. Byłby to problem poważny – słów z literą „r” jest w angielszczyźnie bez liku.