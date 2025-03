Łukaszenka zwrócił się do Trumpa, Putina i Załenskiego. Białoruś ma propozycję

– Przyjdźcie. Usiądziemy (do stołu negocjacyjnego) tutaj i spokojnie, bez hałasu dojdziemy do porozumienia. Powiedzcie Trumpowi, że nie mogę się doczekać, aby go tu przyjąć z Putinem i Zełenskim – powiedział Łukaszenka.

Podkreślił, że z Zełenskim trzeba rozmawiać, ponieważ "reprezentuje większość ludności Ukrainy". – Musimy go przekonać i negocjować – stwierdził białoruski prezydent, cytowany we wtorek przez reżimową agencję BiełTA.

Zełenski poinformował we wtorek, że Ukraina proponuje pierwszy etap zakończenia wojny: uwolnienie jeńców i rozejm w powietrzu i na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo. Podkreślił, że jest gotów działać "pod silnym przywództwem" Trumpa. Wyraził także gotowość do podpisania z USA umowy w sprawie minerałów "w dowolnym momencie i formacie".

Trump zawiesza pomoc wojskową dla Ukrainy po kłótni z Zełenskim

Wcześniej Trump zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym tą będącą w drodze do kraju i w magazynach w Polsce. Decyzja ma związek z kłótnią, do jakiej doszło między prezydentami USA i Ukrainy w Białym Dom w zeszłym tygodniu.

Podczas transmisji na żywo z Gabinetu Owalnego doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

Wizyta Zełenskiego zakończyła się dyplomatycznych skandalem, wspólna konferencja prasowa obu prezydentów została odwołana. Nie doszło również do podpisania umowy o minerałach, która miała być głównym punktem wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie.

Prezydent Ukrainy: Nadszedł czas, aby wszystko naprawić

We wtorek prezydent Ukrainy opublikował na platformie X wpis, w którym przyznał, że jego spotkanie z Trumpem "nie przebiegło zgodnie z planem". "Szkoda, że tak się stało. Nadszedł czas, aby wszystko naprawić. Chcielibyśmy konstruktywnej współpracy i komunikacji w przyszłości" – napisał.

