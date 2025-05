Pakiet do myśliwców F-16 dla Ukrainy. Pierwsza taka decyzja Trumpa

Departament Stanu USA wydał zgodę na sprzedaż Ukrainie sprzętu, usług i szkoleń z myśliwców F-16 o łącznej wartości ponad 310 mln dolarów. Poinformowała o tym należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Pakiet obejmuje m.in. takie usługi, jak modyfikacja i modernizacja F-16, szkolenie personelu, części zamienne i naprawy, a także niezbędny sprzęt naziemny.

Ponadto Ukraina będzie mogła liczyć na tajne i jawne oprogramowanie oraz wsparcie inżynieryjne, techniczne i logistyczne.

Pakiet do F-16. USA dały zielone światło

DSCA poinformowała, że dzięki wsparciu Ukraina będzie mogła lepiej przeciwdziałać obecnym i potencjalnym zagrożeniom, zapewni wysokiej jakości szkolenia ukraińskim pilotom oraz zwiększy interoperacyjność ukraińskich sił powietrznych z siłami powietrznymi USA poprzez integrację w jeden system szkolenia i wsparcia.

"Ta decyzja jest zgodna z wysiłkami międzynarodowej koalicji na rzecz stworzenia ukraińskiego programu F-16 i ogólnej modernizacji ukraińskich sił powietrznych. Ukraina będzie mogła bez problemu zintegrować dostarczony sprzęt i usługi ze swoimi siłami zbrojnymi" – napisali Amerykanie w oświadczeniu.

Głównymi wykonawcami kontraktu będą: Valiant Integrated Services, Top Aces Corporation, Lockheed Martin Aeronautics, Pratt and Whitney, Snap-on Inc., BAE Systems Inc., AAR Corporation i Comsetra LLC.

Pierwszy zatwierdzony przez Trumpa sprzęt dla Ukrainy

Ukraińskie media podkreślają, że to pierwszy oficjalnie zatwierdzony nowy pakiet sprzętu dla Ukrainy za prezydentury Donalda Trumpa, który dotychczas unikał mówienia o możliwości udzielenia Kijowowi pomocy wojskowej, podkreślając, że chce jak najszybciej zakończyć wojnę.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od zakończenia II wojny światowej.

