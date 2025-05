Republikanie uderzają w rząd Tuska. List do komisarza UE

"Dziś Republikańska Komisja Sądownicza Izby Reprezentantów i czterej przedstawiciele Konferencji Republikanów w Izbie Reprezentantów wysłali list do komisarza UE Michaela McGrata z prośbą o informację na temat tego, w jaki sposób działania rządu polskiego premiera Donalda Tuska mogą naruszać prawo Amerykanów do wolności słowa w internecie, a także jakie działania podejmuje UE w odpowiedzi na antydemokratyczne działania rządu Tuska" – czytamy na oficjalnym profilu komisji na portalu X.

Poważne zarzuty pod adresem rządu Tuska

Organ opublikował pełną treść pisma skierowanego do przedstawiciela Komisji Europejskiej. W piśmie nieskierowanym do McGratha 13 maja br., czytamy: "Komisja ds. wymiaru sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA bada, w jaki sposób i w jakim zakresie zagraniczne przepisy i orzeczenia sądowe zmuszają lub nakazują firmom cenzurowanie wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych. Piszemy, aby wyrazić zaniepokojenie niedawnymi oskarżeniami dotyczącymi tego, że rząd polskiego premiera Donalda Tuska wykorzystuje polski system wymiaru sprawiedliwości jako broń do atakowania i cenzurowania przeciwników politycznych. Badając, w jaki sposób te oskarżenia wpływają na potencjalny wpływ europejskiego systemu cenzury na wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, uprzejmie prosimy o informacje na temat tego, czy i w jaki sposób UE zamierza zająć się tymi działaniami".

Jak podkreślają przedstawiciele Partii Republikańskiej: "Od momentu objęcia urzędu w grudniu 2023 r. premier Tusk podejmował kroki prawne przeciwko opozycji politycznej swojego rządu, partii Prawo i Sprawiedliwość, w tym liderom partii, byłym urzędnikom i zwolennikom". Zdaniem członków komisji celem działań lidera PO może być zaszkodzenie opozycji przed wyborami prezydenckimi.

Republikanie wspominają m.in. o sprawie śmierci Barbary Skrzypek. "Są reporterzy, którzy twierdzą, że śledczy naprawdę źle potraktowali współpracowników PiS, w tym jedną byłą główną asystentkę [Jarosława Kaczyńskiego], która zmarła (...) zaledwie kilka dni po tym, jak odmówiono jej dostępu do jej prawnika podczas przesłuchania" – czytamy.

Wspomniano również o sprawie ks. Michała Olszewskiego. "Wcześniej, w marcu 2024 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała księdza Michała Olszewskiego, księdza katolickiego, który rzekomo przyjaźnił się z polskim ministrem sprawiedliwości za rządów PiS, pod zarzutami, które rzekomo nie były poparte faktami ani dokumentacją. Doniesienia wskazują również, że ABW nieludzko traktowała księdza Olszewskiego, stosując nadmierne środki przymusu fizycznego i pozbawiając go podstawowych potrzeb" – podkreślają autorzy listu.

Amerykanie upominają się o Telewizję Republika

Republikanie wskazują również na działania rządu wobec mediów.

"Oprócz atakowania PiS, doniesienia sugerują również, że rząd premiera Tuska napiętnował konserwatywne polskie media. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zasugerował cofnięcie koncesji nadawczej stacji telewizyjnej Telewizja Republika, stacji krytycznej wobec rządu Tuska" – czytamy.

Amerykanie wskazują, że nowe przepisy obligują platformy mediów społecznościowych do "systemowych procesów cenzurowania 'treści wprowadzających w błąd lub oszukańczych', w tym tak zwanej 'dezinformacji'".

"Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej UE jest zobowiązana zapewnić, że państwa członkowskie, w tym Polska, przestrzegają praworządności" – czytamy w liście.

"Prosimy o zorganizowanie przez personel UE możliwie najkrótszego briefingu, aby omówić, w jaki sposób UE zapewnia, że rząd premiera Tuska przestrzega należytego procesu, wolności słowa i praworządności, zgodnie z zapisami traktatów UE" – apelują przedstawiciele Partii Republikańskiej.

twitterCzytaj też:

"Bezobjawowa polityka rządu Tuska". Co zrobi Trump?Czytaj też:

Administracja Trumpa uchyla niekorzystną dla Polski decyzję. Nawrocki: Nalegałem na to