Katastrofa lotnicza w San Diego. Samolot spadł na domy

Katastrofa prywatnego samolotu Cessna 550 w amerykańskim San Diego na terytorium Kalifornii. Lokalna straż pożarna podała, że wszystkie ofiary śmiertelne to prawdopodobnie pasażerowie samolotu, których mogło być od ośmiu do 10. Federalna Administracja Lotnictwa USA poinformowała, że Cessna 550 rozbiła się w czwartek nad ranem w pobliżu lotniska Montgomery-Gibbs. Zniszczonych zostało kilkanaście domów stojących w dzielnicy mieszkalnej. Spadające szczątki maszyny, a także paliwo, jakie z niej się wylało, wywołały również pożary. Ogniem – poza budynkami – zajęło się m.in. wiele samochodów stojących w okolicy miejsca katastrofy. Do tragedii doszło około 3:45 rano czasu lokalnego – uściśla AFP. Wiceszef miejscowej straży pożarnej Dan Eddy powiedział, że na ziemi najpewniej nikt nie ucierpiał.

Policja z San Diego przekazała, że mundurowi ewakuowali mieszkańców trzech ulic, instruując ich przy tym, aby alarmowali służby, jeżeli natkną się na szczątki Cessny 550 albo "poczują zapach paliwa lotniczego". AFP opisuje, powołując się na strażaków, iż spadająca maszyna pozostawiła za sobą "gigantyczne pole" różnych oderwanych od niej elementów.

Seria wypadków lotniczych w USA

W styczniu w sumie 67 osób zginęło w zderzeniu samolotu pasażerskiego z helikopterem Black Hawk armii USA w pobliżu lotniska Reagan National Airport w Waszyngtonie, gdy ten zbliżał się do pasa startowego. Z kolei na początku kwietnia trzy osoby zginęły w katastrofie małego samolotu Cessna 310R w Boca Raton na Florydzie. Do wypadku doszło gdy samolot wystartował z lotniska w Boca Raton i leciał na międzynarodowe lotnisko w Tallahassee. W tym samym czasie miała miejsce katastrofie śmigłowca Bell 206L-4 LongRanger IV, który 11 kwietnia wpadł do rzeki Hudson w Nowym Jorku.

