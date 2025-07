Groźna Niemka obmacująca imigranta. Absurdalne plakaty w Niemczech

W Niemczech tradycyjnie ruszyła kampania nawołująca do niemolestowania na basenach i kąpieliskach. To rezultat wielu lat wpuszczenia przez rządzących do kraju olbrzymiej ilości imigrantów z Afryki i państw muzułmańskich, co spowodowało, że rodowici mieszkańcy – przede wszystkim kobiety i dzieci – przestali być na basenach bezpieczni.

Baseny. Niemcy molestują imigrantów?

"Macanie zabronione" – przypominają plakaty. To, co przedstawiają może jednak wprawiać w osłupienie. Wynika z nich, że to imigranci i imigrantki są ofiarami molestowania ze strony Niemców.

Na jednym z plakatów biała Niemka o groźnej twarzy dotyka zaskoczonego przybysza. Na innym Niemiec przystawia się do kobiety o śniadej cerze. Są też plakaty, na których pokazano białego mężczyznę obmacującego białą kobietę.

Na plakacie jest żółw-coach, który przypomina: "Nikt nie ma prawa dotykać cię bez twojej zgody". "Jeśli czujesz się niekomfortowo, masz prawo szukać pomocy. Powiedz moje imię: Tiki!" – dodaje zwierzak.

Oficjalne zakłamanie

Redaktor naczelny pisma "Najwyższy Czas" Tomasz Sommer skomentował na X, że "oficjalne zakłamanie to niemiecka religia państwowa".

Manuel Ostermann ze związku zawodowego niemieckiej policji skrytykował plakaty kampanii przedstawiające blondyna jako sprawcę molestowania na basenie, zwracając uwagę, że "nie mają nic wspólnego z rzeczywistością". Stwierdził, że sprawcy to zazwyczaj tzw. azylanci, a wybór ilustracji ma podłoże polityczne, by uniknąć oskarżeń o rasizm ze strony lewicy.

Napaści imigrantów na basenach na tle seksualnym są w Niemczech zjawiskiem powszechnym. Przykładowo, niedawno w mieście Gelnhausen czterech Syryjczyków molestowało seksualne dziewięć nieletnich dziewcząt, a burmistrz przeprosił za początkową narrację o napaści seksualnej spowodowanej "upałami" i "nerwami".

