Niemcy: Dochodzenie ws. molestowania dziewczynek na basenie przez Syryjczyków

Do niepokojące zdarzenia doszło w niedzielę 22 czerwca na odkrytym basenie. Według policji ofiary zwróciły się po południu do personelu basenu i poinformowały, że podczas pływania były dotykane po całym ciele przez grupę kilku mężczyzn. Patrol szybko dotarł na miejsce.

Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego molestowania seksualnego na basenie w Gelnhausen w landzie Hesja. Rzecznik prokuratury potwierdził, że sprawa trafiła do prokuratury w poniedziałek. Ujawniono, że najpierw przesłuchane zostaną poszkodowane dziewczynki. – Po przesłuchaniu świadków będziemy mieli pełniejszy obraz sytuacji – podał rzecznik.

Z pierwszych ustaleń śledczych wynika, że ofiarami jest osiem dziewcząt w wieku od 11 do 16 lat. Wcześniej policja informowała o dziewięciu ofiarach płci żeńskiej w wieku od 11 do 17 lat.

Z kolei podejrzani to grupa czterech mężczyzn w wieku od 18 do 28 lat. Według informacji rzecznika komendy policji w Offenbach oraz prokuratury są to obywatele Syrii. Mężczyzn jeszcze nie przesłuchano.

Merkel krytykuje politykę migracyjną rządu Merza

Była kanclerz RFN Angela Merkel skrytykowała politykę niemieckiego rządu wobec migrantów ubiegających się o azyl. – Kiedy ktoś prosi o azyl tutaj, na granicy niemieckiej, to najpierw musi odbyć się jakaś procedura, bezpośrednio na granicy, jeśli tak można powiedzieć, ale procedura. Tak właśnie rozumiałam prawo europejskie – powiedziała Merkel we fragmencie dokumentu wyemitowanym w poniedziałek (30 czerwca) przez niemiecką stację ARD.

Była kanclerz spotkała się z byłymi uchodźcami w ramach realizacji filmu dokumentalnego upamiętniającego 10. rocznicę jej decyzji o utrzymaniu otwartych granic Niemiec podczas europejskiego kryzysu migracyjnego w 2015 r.

Decyzja ta, która miała daleko idące konsekwencje, doprowadziła do przybycia do Niemiec setek tysięcy migrantów, z których wielu pochodziło z Syrii. Polityka prowadzona przez Merkel spowodowała, że prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) zyskała popularność, opowiadając się za programem antyimigracyjnym.

Czytaj też:

Kaczyński: Niemcy przerzucają migrantów. Państwo abdykowałoCzytaj też:

Siemoniak o patrolach obywatelskich na granicy: Działają po to, żeby robić zadymę