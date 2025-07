Holandia przygotowuje się na wypadek wojny. Wykorzysta stare pociągi

Rozmowy w sprawie zakupu 24 wycofanych z eksploatacji wagonów kolejowych, które do 2026 r. mogłyby zostać przekształcone w mobilne szpitale do transportu rannych żołnierzy, holenderski resort obrony prowadzi z głównym krajowym przewoźnikiem NS (Nederlandse Spoorwegen).

Ministerstwo twierdzi, że osiągnięto znaczny postęp w negocjacjach i możliwe jest zwiększenie liczby taboru. Według NS chodzi o wagony, które zostaną wymienione na nowe i były wcześniej przeznaczone np. do sprzedaży za granicę.

Zdaniem generała brygady Henny'ego Bowmana, który w resorcie obrony odpowiada za logistykę, przekształcenie pociągów w mobilne szpitale to jedno z wielu rozwiązań niezbędnych, aby zapewnić armii zdolność do prowadzenia operacji na dużą skalę.

Holandia przygotowuje się na wypadek wojny. Chce wykorzystać stare pociągi

NS jest w całości własnością rządu Holandii. Krajowa sieć kolejowych przewozów pasażerskich jest bardzo dobrze rozwinięta, pociągi docierają do prawie wszystkich miast, do większości z nich co najmniej raz lub dwa razy na godzinę.

Pomiędzy największymi miastami – Amsterdamem, Rotterdamem, Hagą i Utrechtem – pociągi NS kursują co 15 minut, zwykle między godziną 6 a 24, chociaż w aglomeracji Randstad NS zapewnia całonocną komunikację kolejową.

W NS funkcjonuje system zwrotu części lub całości ceny biletu w przypadku opóźnienia pociągu. Jeśli opóźnienie przekracza pół godziny, firma zwraca połowę ceny, natomiast w przypadku opóźnienia większego niż godzina, całość ceny biletu.

NS deportowała 100 tys. Żydów do obozów. Niemcy za to płacili

W 2019 r. NS publicznie przeprosiła za udział w deportacji blisko 100 tys. Żydów do niemieckich obozów zagłady podczas II wojny światowej, gdy Holandia była okupowana przez Trzecią Rzeszę (1940-1945). NS pobierała opłaty od Niemców za te transporty – funkcjonowały one jako normalne usługi kolejowe.

W 2020 r. NS wypłaciła odszkodowania ofiarom i ich potomkom – w sumie około 43 mln euro. Indywidualne odszkodowania (15-50 tys. euro) trafiły do ocalałych i ich rodzin. Część funduszu przeznaczono na projekty edukacyjne i upamiętniające Holokaust.

Czytaj też:

Polska podpisała umowę z Holandią. "Uważamy się za szczęściarzy"