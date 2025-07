Domniemane objawienia w Hiszpanii. Kościół ponownie zbada sprawę?

Jak powiedział KAI amerykański publicysta katolicki i znawca problematyki objawień maryjnych Edward Kelly, prośby do diecezji w Santander mają związek z rosnącym wśród katolików na całym świecie zainteresowaniem dotyczącym domniemanych objawień w Garabandal, a także rosnącą liczbą docierających tam pielgrzymów z całego świata, w tym odległych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Brazylia oraz Meksyk.

Mieszkający w stanie Waszyngton autor książek i artykułów o tematyce religijnej przyznał, że osoby zajmujące się gromadzeniem świadectw o domniemanych objawieniach Maryi czterem hiszpańskim dziewczynkom w latach 1961-1965, wykazały, że dwie zajmujące się badaniem tych zdarzeń diecezjalne komisje "przeprowadziły je w sposób nierzetelny”, a także dopuściły się błędów.

Autor książki "Walk to Garabandal” (Podróż do Garabandal) odnotował, że choć Stolica Apostolska nadal nie ustosunkowała się do wydarzeń z hiszpańskiej wioski, to opiera się ona na stanowisku diecezji w Santander, która dotychczas nie stwierdziła nadprzyrodzonego charakteru tych objawień.

Wznowienia prac nad ich rzetelnym przestudiowaniem oczekuje też doktor prawa kanonicznego ksiądz Antonio María Domenech z diecezji Cuenca. Wyraził on też krytyczną uwagę co do niewystarczającej jego zdaniem opieki duszpasterskiej nad parafią w Garabandal.

Obajwienia w Garabandal

Domniemane objawienia w San Sebastian de Garabandal rozpoczęły się w czerwcu 1961 roku. W trwających przez ponad cztery lata wydarzeniach brały udział cztery niespokrewnione ze sobą dziewczynki w wieku 11-12 lat. Według nich Matka Boża z Góry Karmel miała za ich pośrednictwem wzywać ludzkość do nawrócenia, modlitwy i pokuty, a także do modlitwy za kapłanów. Biskupi diecezji santanderskiej wydali noty informacyjne o niestwierdzeniu błędów doktrynalnych w treści tych objawień oraz o braku potwierdzenia nadprzyrodzonego charakteru towarzyszących im zjawisk. Stolica Apostolska dotychczas nie wydała orzeczenia w sprawie objawień z Garabandal.

