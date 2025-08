Ukraiński wywiad twierdzi, że Rosja ma plan ataku na NATO

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) gen. Kyryło Budanow był pytany o swoje ostatnie wypowiedzi, kiedy informował, że Rosja planuje wydać ponad bilion dolarów na zbrojenia do 2036 r. Jak cytuje agencja UNIAN, Budanow powiedział: "To największy program od 1980 r., nawet nie od czasu upadku ZSRR. Najważniejszym zadaniem, określonym w dokumencie systemowym, jest przygotowanie Federacji Rosyjskiej do wojny z NATO do 2030 r. Na to ukierunkowane są wszystkie działania i wszystkie budżety".

Jego zdaniem większość wymienionych środków ma zostać wydana w ciągu najbliższych lat. "Chodzi o to, aby być gotowym na tę wojnę w 2030 r. A wszystko inne jest już pochodną. Tak więc do wojny potrzebujemy więcej czołgów, lepszych rakiet i tak dalej. Przede wszystkim stawką są kwestie strategiczne" – zaznaczył szef HUR.

Prowokacja Miedwiediewa. Trump wydał rozkaz użycia okrętów atomowych

"W związku z wysoce prowokacyjnymi wypowiedziami byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, obecnie wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wydałem rozkaz rozmieszczenia dwóch atomowych łodzi podwodnych w odpowiednich regionach, na wypadek gdyby te głupie i prowokacyjne wypowiedzi okazały się czymś więcej" – napisał prezydenta USA Donald Trump w piątek na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Jak dodał "słowa są bardzo ważne i często mogą prowadzić do niezamierzonych konsekwencji". "Mam nadzieję, że tym razem tak się nie stanie" – podkreślił.

Po tym, jak Trump skrócił swoje 50-dniowe ultimatum i dał Rosji 10 dni na podjęcie kroków zmierzających do zakończenia inwazji na Ukrainę, Miedwiediew zagroził Stanom Zjednoczonym wojną.

"Trump stawia Rosji ultimatum: 50 dni czy 10… Powinien pamiętać o dwóch rzeczach: 1. Rosja to nie Izrael ani nawet Iran. 2. Każde nowe ultimatum to groźba i krok w stronę wojny. Nie między Rosją a Ukrainą, ale z jego własnym krajem (USA – red.). Nie podążajcie drogą śpiącego Joe!" – napisał Miedwiediew na platformie X.

