Komunikat przed spotkaniem Trump – Putin. Chodzi o sankcje

O decyzji w sprawie zawieszenia nałożonych na Federację Rosyjską sankcji poinformowało Biuro Kontroli nad Aktywami Zagranicznymi ministerstwa finansów Stanów Zjednoczonych.

USA zawieszają część sankcji nałożonych na Rosję

Zawieszenie ma obowiązywać do 20 sierpnia, a więc do dnia zakończenia szczytu na Alasce. Jego celem jest umożliwienie dokonana transakcji potrzebnych do zorganizowania szczytu obu przywódców. Z sankcji zostały wyjęte tylko sektory za pośrednictwem należy proces organizacji przeprowadzić.

Oznacza to, że na mocy decyzji Amerykanów nie doszło do odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów. Nie zezwolono również na przeprowadzanie innych objętych sankcjami transakcji, poza tymi, które wymienione zostały w dokumencie.

Spotkanie Trump – Putin na Alasce. Wiadomo, jaka padnie propozycja

Przypomnijmy, że do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem dojdzie już w piątek 15 sierpnia. Przywódcy będą rozmawiać w Anchorage na Alasce. Prezydent USA podkreślił, że istnieje duża szansa, że po tym szczycie zostanie zorganizowane drugie spotkanie ws. Ukrainy. – Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie dobrze, chciałbym, żeby jak najszybciej doszło do drugiego spotkania Putina, Zełenskiego i mnie, jeśli zechcą, żebym tam był – powiedział prezydent USA.

Trump ostrzegł jednocześnie, że brak porozumienia w sprawie zakończenia wojny będzie oznaczał "poważne konsekwencje" dla Ukrainy i Rosji.

Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że podczas szczytu na Alasce, amerykański przywódca ma zaproponować Putinowi "szereg możliwości zarobku". Wśród nich będzie "otwarcie Moskwie dostępu do zasobów naturalnych Alaski". Według tych doniesień, Stany Zjednoczone zaoferują Rosji także "dostęp do minerałów ziem rzadkich na terytoriach ukraińskich obecnie okupowanych przez Rosję".

