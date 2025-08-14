"Szereg możliwości". Ujawniono, co Trump zaoferuje Putinowi na Alasce

Sekretarz skarbu USA Scott Bessant jest jednym z doradców Trumpa przed spotkaniem z Putinem. Bessant podobno rozważa kompromisy gospodarcze, jakie Stany Zjednoczone mogłyby zawrzeć z Rosją, aby przyspieszyć porozumienie o zawieszeniu broni.

Szereg możliwości dla Putina

Trump ma przedstawić na Alasce "szereg możliwości zarobku”, które zaoferuje Putinowi. Wśród nich będzie "otwarcie Moskwie dostępu do zasobów naturalnych Alaski”. W tekście zaznaczono jednak, że mowa jest o zasobach w Cieśninie Beringa, oddzielającej Czukotkę od Alaski. Według szacunków mogą tam znajdować się znaczne, niezbadane złoża ropy naftowej i gazu. Być może mówimy o 13 proc. światowych rezerw ropy naftowej.

Ponadto Stany Zjednoczone zaoferują Rosji "dostęp do minerałów ziem rzadkich na terytoriach ukraińskich obecnie okupowanych przez Rosję”. Według "The Telegraph”, Ukraina posiada 10 proc. światowych rezerw litu, który jest wykorzystywany do produkcji nowoczesnych baterii. Dwa największe złoża litu znajdują się na terytoriach kontrolowanych przez Rosję.

– Istnieje szereg zachęt, a jedną z nich mogłaby być potencjalna umowa dotycząca minerałów i pierwiastków ziem rzadkich – powiedziało gazecie źródło.

Inne zachęty, jakie Trump podobno planuje zaoferować Putinowi, obejmują zniesienie zakazu dostarczania części i sprzętu potrzebnego do serwisu samolotów pasażerskich obsługiwanych przez rosyjskie linie lotnicze.

"Zniesienie sankcji na rosyjskie samoloty może okazać się korzystne dla amerykańskiego producenta Boeinga. Z flotą liczącą ponad 700 samolotów, w której dominują Airbusy i Boeingi, rosyjskie linie lotnicze mogłyby zwrócić się do amerykańskich dostawców w celu uzyskania kluczowych części i usług konserwacyjnych” – pisze "The Telegraph”.

Źródła w rządzie Wielkiej Brytanii poinformowały, że takie zachęty mogłyby zostać zaakceptowane przez Europę, pod warunkiem, że Putin nie zostanie nagrodzony za inwazję.

