W środę, po wideokonferencji przywódców państw koalicji, trzy wspominanie kraje wydały wspólne oświadczenie, w którym wskazały na konieczność zapewnienia Ukrainie "solidnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa". "Ukraina musi mieć możliwość skutecznej obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez rząd w Londynie.

Starmer: Koalicja chętnych gotowa wdrożyć plany wojskowe na Ukrainie

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przekazał, że plany wojskowe są już przygotowane i mogą zostać uruchomione natychmiast w przypadku zawieszenia broni. O szczegółach rozmawiał z przywódcami koalicji oraz podczas wideokonferencji z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak zaznaczył, rozmowy przyniosły "rzeczywisty postęp w zakresie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, aby zapewnić trwałość pokoju".

"Granic międzynarodowych nie wolno zmieniać siłą"

Starmer zabrał głos również w sprawie zaplanowanego na piątek spotkania Trumpa z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. – Nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane. Granic międzynarodowych nie wolno zmieniać siłą, a Ukraina potrzebuje solidnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, aby chronić swoją integralność terytorialną w ramach każdej przyszłej umowy – oznajmił.

W oświadczeniu napisano, że koalicja jest gotowa odegrać aktywną rolę także po zakończeniu działań wojennych, m.in. poprzez rozmieszczenie sił wsparcia. Liderzy "koalicji chętnych" uważają, że nie może być żadnych ograniczeń dla ukraińskiego potencjału militarnego ani współpracy z państwami trzecimi, a Rosja nie może posiadać prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO.

"Koalicja chętnych" została utworzona 2 marca z inicjatywy Keira Starmera. Jej celem jest opracowanie kompleksowego planu pomocy dla Ukrainy, zapewnienie jej stałych dostaw uzbrojenia oraz działania na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji. W spotkaniach koalicji brały do tej pory udział delegacje z 33 państw. W ramach prac koalicji zadeklarowano różne formy pomocy dla Ukrainy.

