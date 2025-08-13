Von der Leyen: Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż my

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zabrała głos po wideokonferencji, w której uczestniczyła wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem i grupą europejskich polityków. Konsultacje dotyczyły spotkania Trump-Putin zaplanowanego na piątek.

Von der Leyen: Wzmocnione wspólne stanowisko

"Wymieniliśmy się informacjami na temat zbliżającego się spotkania dwustronnego na Alasce. Dziś Europa, USA i NATO wzmocniły wspólne stanowisko wobec Ukrainy" – napisała niemiecka polityk.

"Pozostaniemy w ścisłej współpracy. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż my – pokoju sprawiedliwego i trwałego" – dodała w krótkim wpisie na X.

Szef NATO: Piłka po stronie Putina

Głos zabrał także Holender Mark Rutte. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że docenia przywództwo prezydenta Trumpa i ścisłą współpracę z sojusznikami. – Piłka jest teraz po stronie Putina – mówił na temat ewentualnego zawieszenia broni w Ukrainie.

Rutte oznajmił, że europejscy politycy, podobnie jak amerykański prezydent, są zdeterminowani, aby zakończyć wojnę na Ukrainie.

Merz przedstawił Trumpowi oczekiwania

Kanclerz Merz gościł z tej okazji w Berlinie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Obaj uczestniczyli w wideokonferencji z Trumpem, Vance’m, szefami rządów i głowami państw Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Finlandii oraz przewodniczącymi NATO i Komisji Europejskiej.

Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. W spotkaniu planował uczestniczyć premier Donald Tusk, ale w przeddzień wideokonferencji Amerykanie przekazali polskiemu rządowi, że wolą, by z polskiej strony reprezentantem był prezydent.

Po zakończeniu wideokonferencji prezydent Zełenski i kanclerz Merz wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Jak relacjonowali, przekazali Trumpowi oczekiwania dotyczące negocjacji z prezydentem Władimirem Putinem na Alasce, w tym konieczność zawieszenia broni przed ich rozpoczęciem, a także potrzebę gwarancji pokojowych dla Ukrainy. Zełenski powiedział, że mówił Trumpowi, że Putin blefuje i wcale nie chce pokoju.

