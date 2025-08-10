Spotkanie Trump – Putin na Alasce. Jest oświadczenie europejskich przywódców

Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędzie się 15 sierpnia na Alasce. Taką informację przekazał w nocy z piątku na sobotę Donald Trump.

Spotkanie Trump – Putin na Alasce

"Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska. Więcej szczegółów wkrótce. Dziękuję za uwagę!" – poinformował polityk na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Niedługo później informacja ta doczekała się ona potwierdzenia ze strony Kremla.

Przypomnijmy, że będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców odkąd Trump po raz został prezydentem.

Europejscy przywódcy wydali oświadczenie. "Z zadowoleniem przyjmujemy działania prezydenta Trumpa"

W związku z planowanym spotkaniem oświadczenie wydali europejscy przywódcy. Dokument, który minionej nocy opublikował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, został zatytułowany: "Oświadczenie Prezydenta Macrona, Premier Meloni, Kanclerza Merza, Premiera Tuska, Premiera Starmera, Przewodniczącej von der Leyen i Prezydenta Stubba w sprawie pokoju dla Ukrainy w związku z planowanym spotkaniem Prezydenta Trumpa z Prezydentem Putinem".

Europejscy liderzy podkreślili w nim, iż z zadowoleniem przyjmują działania prezydenta Trumpa na rzecz powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie, zakończenia wojny napastniczej prowadzonej przez Federację Rosyjską oraz osiągnięcia sprawiedliwego i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.

"Jesteśmy przekonani, że tylko podejście łączące aktywną dyplomację, wsparcie dla Ukrainy oraz wywieranie presji na Federację Rosyjską w celu zakończenia jej nielegalnej wojny może okazać się skuteczne. Jesteśmy gotowi wspierać te działania zarówno dyplomatycznie, jak i poprzez utrzymanie naszego znaczącego wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy, w tym w kontekście działań podejmowanych w ramach koalicji chętnych, a także poprzez utrzymywanie i nakładanie środków ograniczających wobec Federacji Rosyjskiej" – czytamy.

"Ukraina ma wolność wyboru własnej drogi"

Dalej szefowa Komisji Europejskiej, prezydenci Francji i Finlandii, premierzy Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec podkreślili, że podzielają przekonanie, że ewentualne rozwiązanie dyplomatyczne musi zapewniać ochronę żywotnych interesów związanych z bezpieczeństwem Ukrainy i Europy. "Zgadzamy się, że do tych kluczowych interesów należy potrzeba solidnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które umożliwią Ukrainie skuteczną obronę jej suwerenności i integralności terytorialnej. Ukraina ma wolność wyboru własnej drogi. Poważne negocjacje mogą odbywać się jedynie w warunkach zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać wytyczona bez udziału Ukrainy. Pozostajemy wierni zasadzie, że międzynarodowe granice nie mogą być zmieniane siłą" – oświadczyli.

Zdaniem europejskich przywódców, obecna linia kontaktu powinna stanowić punkt wyjścia do negocjacji. Ponowili przy tym stwierdzenie, że niesprowokowana i nielegalna inwazja Rosji na Ukrainę stanowi rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, aktu końcowego z Helsinek, memorandum budapeszteńskiego oraz późniejszych zobowiązań podjętych przez Rosję. "Podkreślamy nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy" – dodali.

"Nadal stanowczo stoimy po stronie Ukrainy. Jesteśmy zjednoczeni jako Europejczycy i zdeterminowani, by wspólnie promować nasze interesy. Będziemy nadal ściśle współpracować z Prezydentem Trumpem i Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz z Prezydentem Zełenskim i narodem ukraińskim, aby zapewnić pokój w Ukrainie, który będzie chronił nasze żywotne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa" – podsumowali sygnatariusze oświadczenia.

