Spotkanie Trump-Putin. Przywódca USA podał szczegóły

"Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska. Więcej szczegółów wkrótce. Dziękuję za uwagę!" – przekazał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Będzie to pierwsze spotkanie polityków podczas drugiej, prezydenckiej kadencji Donalda Trumpa. Wcześniej prezydent USA stwierdził, że spotkałby się z Putinem szybciej, lecz nie może tego zrobić ze względów bezpieczeństwa.

Niedługo po wpisie przywódcy USA, Kreml potwierdził, że Władimir Putin spotka się w piątek na Alasce ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Moskwa wskazuje, że wybór miejsca jest "całkiem logiczny". – Rosja i Stany Zjednoczone są bliskimi sąsiadami, ze wspólną granicą – wyjaśnił doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe. Uszakow dodał, że Moskwa zaprosiła Trumpa do odwiedzenia Rosji po szczycie.

Porozumienie kończące wojnę. Tego Putin żąda od Ukrainy

Agencja Bloomberg podała w piątek, że w zamian za wstrzymanie inwazji prezydent Rosji Władimir Putin żąda od Ukrainy całkowitego oddania Donbasu oraz zrzeczenia się roszczeń do Krymu, który Moskwa anektowała w 2014 r.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec.

Trump, który 20 stycznia br. objął urząd prezydenta USA, w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że wojnę na Ukrainie zakończy w 24 godziny. Po wyborach wydłużył ten czas do sześciu miesięcy. W piątek skończyło sięultimatumTrumpa postawione Putinowi w sprawie zawieszenie broni na Ukrainie. Pod koniec lipca prezydent USA zagroził, że jeśli do 8 sierpnia nie dojdzie do porozumienia, nałoży na Rosję sankcje i cła wtórne.

