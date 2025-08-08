Porozumienie kończące wojnę. Tego Putin chce od Ukrainy

Według źródeł, na które powołuje się agencja, prezydent Rosji chce od Ukrainy całkowitego oddania obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach ewentualnego porozumienia pokojowego.

Jeśli chodzi o obwody zaporoski i chersoński, Władimir Putin jest gotowy zamrozić wojnę na linii frontu i przerwać ofensywę – twierdzą źródła Bloomberga.

Kreml wcześniej nalegał na przekazanie tych regionów pod jego kontrolę w ramach granic administracyjnych, mimo że armia rosyjska kontroluje nieco ponad połowę z nich.

Żądania wobec Ukrainy. Czy Rosja pójdzie na ustępstwa?

Nadal nie jest jasne, czy sam Putin jest gotowy oddać przynajmniej niektóre okupowane terytoria – na przykład Zaporoską Elektrownię Jądrową, największą w Europie i na Ukrainie, która przed wojną wytwarzała około 20 proc. całej energii elektrycznej w kraju.

Umowa wymagałaby również od Ukrainy zrzeczenia się roszczeń do Krymu, który Rosja zaanektowała w 2014 r. – przekazały źródła Bloomberga.

Według nich administracja USA stara się uzyskać poparcie dla takiego porozumienia ze strony Ukrainy i jej europejskich sojuszników.

Putin, Trump i Zełenski spotkają się w trójkę?

Porozumienie w sprawie terytoriów powinno utorować drogę do zawieszenia broni, a następnie do rozmów technicznych na temat ostatecznego porozumienia pokojowego – stwierdzili rozmówcy agencji. Podkreślili, że nadal nie jest jasne, czy Putin weźmie udział w trójstronnym spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które zaproponował Trump.

Wielu urzędników administracji USA wątpi, że Putin jest szczery w sprawie zakończenia wojny i zainteresowany porozumieniem pokojowym, które nie spełnia jego pierwotnych celów wobec Ukrainy – odnotowuje Bloomberg.

Wcześniejsza oferta Trumpa złożona Putinowi obejmowała jedynie uznanie aneksji Krymu i zamrożenie wojny na linii frontu. Jednocześnie Zaporoże i Chersoń miały pozostać pod kontrolą Ukrainy.

