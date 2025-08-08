Wojna na Ukrainie. USA mogą cofnąć broń do magazynów

Prezydent Donald Trump powiedział w lipcu, że zawarto umowę, na mocy której Stany Zjednoczone wysyłają Ukrainie uzbrojenie poprzez NATO, a Sojusz płaci za to uzbrojenie USA.

Niedługo potem Reuters podał, że Trump planuje po raz pierwszy w trakcie swojej kadencji przekazać Ukrainie broń o wartości 300 mln dolarów z amerykańskich zapasów, korzystając przy tym z mechanizmu uprawnień prezydenckich, z którego wcześniej korzystał jego poprzednik Joe Biden.

Pomimo wcześniejszej zgody prezydenta na plan sprzedaży amerykańskiej broni Ukrainie za pośrednictwem NATO, Pentagon pozostaje głęboko zaniepokojony faktem, iż sprzedaż do Kijowa odbywa się kosztem krajowych rezerw. Dotyczy to zwłaszcza takich kategorii uzbrojenia jak systemy obrony powietrznej oraz pociski przechwytujące i artyleryjskie.

W zeszłym miesiącu sekretarz obrony Pete Hegseth wstrzymał dużą dostawę na Ukrainę, powołując się na notatkę sporządzoną przez podsekretarza obrony ds. polityki Elbridge'a Colby'ego, czołowego sceptyka sprzedaży broni do Kijowa.

USA. Broń przeznaczona dla Ukrainy może wrócić do magazynów

Po upublicznieniu informacji o zamrożeniu pomocy, Trump nakazał wznowienie dostaw, podkreślając potrzebę dalszego wspierania Ukrainy. Jednak notatka Colby'ego pozostaje w mocy i pozwala na cofnięcie broni zakupionej w ramach programu USAI, mającego na celu pomoc Ukrainie, do magazynów w USA. Program działa od 2016 r., a Senat niedawno przeznaczył na niego dodatkowe 800 mln dolarów.

Źródła CNN twierdzą, że zgodnie z obecną polityką Pentagonu, nie jest jasne, czy broń dotrze do adresatów.

Według nieoficjalnych doniesień Pentagon i NATO opracowują nowy mechanizm, w ramach którego europejscy członkowie Sojuszu kupowaliby amerykańską broń i przekazywali ją Ukrainie. Pomysł polega na utworzeniu specjalnego konta bankowego, na które sojusznicy mogliby wpłacać środki na takie zakupy.

