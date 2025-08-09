"Wall Street Journal": Ukraina i Europa przedstawiły własny plan zakończenia wojny

Spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina odbędzie się 15 sierpnia na Alasce. Zarówno Waszyngton jak i Moskwa potwierdziły oficjalnie datę i miejsce. Głowa państwa amerykańskiego kontynuuje starania mające pomóc w doprowadzeniu do końca wojny rosyjsko-ukraińskiej. W spotkaniu na Alasce nie będzie Wołodymyra Zełenskiego, co nie wyklucza jego obecności w kolejnych.

Europejska propozycja

Tymczasem z ustaleń "WSJ" wynika, że Kijów wraz z grupą polityków rządzących z niektórych państwach europejskich przedstawiły własny plan zakończenia wojny. Dziennik twierdzi, że to reakcja na ustępstwa terytorialne, których ma domagać się strona rosyjska.

"Wall Street Journal" pisze, że ze źródeł w sprawie dowiedział się o opracowaniu planu zakończenia wojny, który mieli przygotować przedstawiciele rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Celem ma być "wytyczenie wspólnej czerwonej linii z Ukrainą" dla ewentualnych negocjacji.

Europejska propozycja zawiera żądania, aby zawieszenie broni zostało osiągnięte, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek inne kroki. Stanowi też, że "wymiana terytoriów" może odbyć się wyłącznie na zasadzie wzajemności".

"Europejski plan stanowi, że wszelkie koncesje terytorialne Kijów powinny być chronione żelaznymi gwarancjami bezpieczeństwa, w tym potencjalnym członkostwem Ukrainy w NATO" – pisze "WSJ".

Plan przedstawiony USA

Szczegóły planu miały zostać przedstawione wiceprezydentowi USA J.D. Vance'owi oraz sekretarzowi stanu Marco Rubio. Poznali je także specjalni wysłannicy Donalda Trumpa – Keith Kellogg oraz Steve Witkoff.

Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że odbył rozmowy z prezydentem Ukrainy Zełenskim, a także z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

Jak oznajmił, grupa ta wyraża dalszą gotowość do pomagania Ukrainie w ramach tzw. koalicji chętnych. Zaznaczył, że nie da się rozstrzygnąć przyszłości Ukrainy bez Ukraińców, którzy od ponad trzech lat walczą o swoją wolność i bezpieczeństwo.

"Europejczycy również będą musieli przyczynić się do rozwiązania tego problemu, gdyż stawką jest ich własne bezpieczeństwo" – podkreślił Macron.

