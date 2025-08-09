Za kilka dni spotkanie Trump-Putin. Zełenski rozmawiał z Macronem i Starmerem

Spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina odbędzie się 15 sierpnia na Alasce. Zarówno Waszyngton jak i Moskwa potwierdziły oficjalnie datę i miejsce. Głowa państwa amerykańskiego kontynuuje starania mające pomóc w doprowadzeniu do końca wojny rosyjsko-ukraińskiej. W spotkaniu na Alasce nie będzie Wołodymyra Zełenskiego, co nie wyklucza jego obecności w kolejnych.

Tymczasem prezydent Ukrainy poinformował na platformie X, że przedmiotem sobotnich rozmów z europejskimi politykami była kwestia dalszych działań na rzecz zakończenia wojny i zapewnienia bezpieczeństwa na kontynencie europejskim.

Zełenski rozmawiał z Macronem i Starmerem

W sobotę polityk rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. W piątek skontaktował się z Donaldem Tuskiem.

Zełenski podkreślił na platformie X, że w rozmowie z prezydentem Macronem wymienili poglądy na temat współpracy dyplomatycznej oraz perspektyw na trwały pokój. Ukrainiec zaznaczył, że "ważne jest, aby Rosjanie nie zdołali nikogo ponownie oszukać" podczas rozmów pokojowych.

Zełenski rozmawiał także z szefem rządu Estonii Kristenem Michalem, premier Danii Mette Frederiksen, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem i premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.

Trump spotka się z Putinem

Wcześniej doradca Kremla Jurij Uszakow potwierdził, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania Trump-Putin. "Zgodnie z sugestią strony amerykańskiej osiągnęliśmy wstępne porozumienie w sprawie zorganizowania w najbliższych dniach spotkania na najwyższym szczeblu, czyli spotkania prezydenta Władimira Putina z Donaldem Trumpem" – oznajmił rosyjski polityk.

Z koeli rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że to strona rosyjska wyraziła chęć spotkania z Trumpem. Sekretarz Stanu USA Marco Rubio poinformował, że prezydent spotka się z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem, pod warunkiem, że uda się zbliżyć stanowiska Kijowa i Moskwy, ale również partnerów europejskich. Rubio stwierdził, że kwestie terytorialne prawdopodobnie będą kluczowe, i podkreślił, że na pewnym etapie negocjacji powinno nastąpić zawieszenie broni.

Spotkanie oficjalnie potwierdzono dzień po wizycie w Moskwie wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa. Donald Trump mówił, że spotkanie było bardzo owocne i "poczyniono ogromne postępy". W trakcie rozmowy Witkoff poruszył też temat trójstronnego spotkania Trump-Putin-Zełenski, jednak strona rosyjska ustosunkowała się do tego twierdzenia.

